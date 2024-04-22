日本插畫家筆下的人氣作品「mofusand 貓福珊迪」，療癒的手繪風貓咪角色廣受大眾喜愛。這次以「市集」為主題，集結蔬菜水果等元素，為mofusand 貓福珊迪的角色換上新裝，打造萌度爆表的「mofusand もふもふ marché café」主題咖啡廳。

貓福珊迪主題咖啡廳日本各地接力登場

IG粉絲人數超過50萬的「mofusand 貓福珊迪」，軟萌的貓咪角色搭配不同元素，再加上細膩的插畫筆觸，立刻圈粉無數，擄獲大批貓奴的心。這次登場的主題咖啡廳「mofusand もふもふ marché café」融合了大量的蔬菜、水果的素材，貓咪們也紛紛換上逗趣蔬果裝，俏皮可愛。搶先於4月18日在名古屋登場，接著於4月25日在東京登場，最後於5月10日在大阪亮相，皆為期間限定開業，粉絲們把握機會衝一波！



▲圖片來源／株式会社エルティーアール



本次的獨家菜單，也將mofusand 貓福珊迪的元素融入餐點，如：打造貓咪造型的米飯、以貓咪輪廓為靈感的漢堡等，還有引人注目的貓咪屁股造型的甜甜圈等甜點，可愛到讓人捨不得吃！



▲圖片來源／株式会社エルティーアール





蔬菜塔可貓貓飯（おやさいタコにゃイス）1,790日幣（含稅）

最大的亮點為貓咪造型的米飯，再配上風味迷人的塔可及蔬菜等一起享用，讓人大呼滿足！仔細一看沙拉起司還特製成魚的造型，別具巧思。

▲圖片來源／株式会社エルティーアール





炸魚貓貓漢堡（おさかにゃんバーガー）1,790日幣（含稅）

以貓咪剪影為概念的漢堡，夾入生菜、炸鯖魚及香濃塔塔醬。盤子上還以貓咪腳印妝點，療癒又可愛。

▲圖片來源／株式会社エルティーアール





水果貓貓聖代（フルーツにゃっフェ）1,490日幣（含稅）

基底放入草莓、櫻桃、香蕉等新鮮水果，最上層使用優格冰淇淋及牛奶布丁打造白色貓咪，可愛到讓人捨不得吃！

▲圖片來源／株式会社エルティーアール





蘋果貓貓法式吐司（りんごフレンチにゃースト）1,690日幣（含稅）

味道香甜的焦糖法式吐司，搭配焦糖蘋果及蘋果造型的覆盆子冰淇淋，酸酸甜甜的滋味讓人愛不釋手。

▲圖片來源／株式会社エルティーアール

貓貓漂浮冰淇淋（にゃんこフロート）1,090日幣（含稅）

三隻可愛的貓貓漂浮冰淇淋，分別為「草莓貓貓」草莓乳酸菌飲料與優格冰淇淋、「梨子貓貓」梨子蘇打與焦糖奶油冰淇淋，以及「紅茶貓貓」冰紅茶與香草冰淇淋。

▲圖片來源／株式会社エルティーアール





貓貓咖啡（ホットカフェにゃテ）990日幣（含稅）

以蔬菜裝扮的貓福珊迪為拿鐵印花，共有6款圖案，採隨機提供，增添用餐驚喜感！

▲圖片來源／株式会社エルティーアール





■店舖資訊

東京mofusand もふもふ marché café：BOX cafe&space 表参道ヒルズ店

時間：2024年4月25日～6月30日

地址：東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階



大阪mofusand もふもふ marché café：kawara CAFE&DINING 心斎橋店

時間：2024年5月10日～6月16日

地址：大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋オーパ 9階



愛知mofusand もふもふ marché café：BOX cafe&spaceグローバルゲート名古屋2号店

時間：2024年4月18日～6月16日

地址：愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階