隨著電視劇集「繁花」的熱播，劇中的特色上海名菜也成為許多老饕指定想品嚐的料理。樂天皇朝為了滿足老饕們需求，特別派出主廚團隊赴上海取經，與樂天上海的主廚團隊交流，並帶回六道嶄新上海菜系新作。其中包含了劇中廣受主角喜愛的排骨年糕、和上海菜的經典代表紅燒肉。更同步，推出單點新品第二道即享72折的超值優惠，就是要搶搭影劇風潮、陪老饕們吃一波。





樂天皇朝表示，這一次推出的夏季新菜之中，以「經典VS新派」為主軸，除了台灣老饕們熟悉的上海菜代表「姥姥紅燒肉」之外，還有因為電視劇重新翻紅的上海小吃「排骨年糕」以及源於唐朝就出現的甜點「杏仁豆腐」，三道是屬於經典上海美味，屬於我們所熟悉的十里洋場老味道。





還有疫情之後的上海，環保健康意識抬頭，傳統上海菜的濃油赤醬轉被清香甜潤的清新風味追捧，樂天皇朝推出了甜美泉水和牛腱心交疊的「泉水潤牛肉」，同時還有以蟲草花、素鮑絲、豆干絲組合成的「香拌三絲」以及健脾養胃的「春綠日本山藥」，新風潮的上海菜、吃起來更有味道。





最讓老饕們期待的就是「繁花排骨年糕」，在90年代從小店吃食中悄悄大放異彩，很快的成為上海日常菜色中的一道風景。在「繁花」一劇中胡歌飾演的「寶總」總與知心人「汪小姐」相約共食，此道菜色的發跡小店也重新成為上海熱門餐廳之一。豬排拍鬆後以糖、醬油、黃酒、雞蛋醃製裹上麵包粉後炸就，搭配快速炸過的寧波年糕條，鹹口醬汁在樂天皇朝以更輕巧的方式略淋其上，讓外酥裡嫩的年糕和排骨肉香發揮最大的感動，吃一口就懂的上海老味道。



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此外，清新卻不寡淡，最新的上海餐飲風潮講求健康取向；源自山東的「泉水潤牛肉」泉水二字便是這道菜色精巧之處，只有好水才能襯托出肉質。樂天皇朝特選有台灣4500年水齡認證的「初鹿牧場深層鹼性礦泉水」作為湯體，獨家調味中加入不多不少的三小段泡椒後煮開，透明的湯色看起来清淡，卻藉著鹼性水特性讓湯的滋味愈加甜潤，搭配薄切牛腱心切片咀嚼出濃郁肉香以及香辛料迴盪香氣。













樂天皇朝 繁花 上海菜新品

上海菜新品：姥姥紅燒肉 688元 / 份、繁花排骨年糕 328元 / 份、鮮果杏仁豆腐 98元 / 盅、泉水潤牛肉 368元 / 份、香拌三絲 238元 / 份、春綠日本山藥 328元 / 份

新品優惠：單點新品第二道即享72折的優惠



樂天皇朝 2024母親節優惠

樂天皇朝準備了1788元起的二、四、六、八人份套餐組合，融合了樂天經典與本次新菜，滿足不同用餐需求。另外凡預約5/11(六)-12(日)用餐，樂天皇朝於用餐當日贈送漂亮媽咪祝福花禮。