金牛座壽星優惠，搶起來！慶生不可以只吃生日蛋糕，一定要揪團大吃才可以。為了讓人慶生開趴吃得澎湃、又可以方便一次搞定，這次必勝客特別集結比薩、炸烤拼盤、生日蛋糕，打造全配版「壽星最大盒」慶生套餐，不只讓人一站買齊之外，錢包也省一波，4月、5月的金牛座、雙子座慶生就先約吃。



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必勝客即日起特別推出全新套餐「壽星最大盒」，一次集結了2個比薩（外帶大+大，外送大+小），以及一份HOT歡聚拼盤，還有生日蛋糕「8吋巴斯克熔岩起司蛋糕」，組合價1488元，以各項單點價格換算下來約6折起，慶生吃起來超划算。





特別的是，本次「壽星最大盒」還特別由台灣金點設計獎、德國iF等獎項的設計師「陳青琳」設計，把比薩、拼盤、蛋糕裝進專屬提盒，盒子上還有十二個星座圖案。只要用APP訂餐，還加碼送專屬星座生日貼紙，適合即將到來的金牛座、雙子座壽星慶生。







不只約吃生日趴，每年母親節吃比薩也是一大熱門選擇，必勝客也特別設計「母親節貼心送」優惠組合，999元套餐包含大比薩、一份HOT歡聚拼盤、六入冰藏起司塔，再幫你送媽媽一朵康乃馨傳情。同時也為不同人數用餐需求，設計888元「母親節小早鳥套餐」、1259元「人氣媽媽套餐」，帶媽媽吃新品「明太子生蠔干貝大比薩」小奢華一波。





必勝客 壽星最大盒

售價：1488元起

販售期間：即日起至售完為止

販售地點：PK APP

優惠內容：兩個經典口味比薩、一份HOT歡聚拼盤及一個8吋巴斯克熔岩起司蛋糕。外帶限定大比薩2個(其一限定565元以上口味)，外送限定大比薩1個(限定565元以上)+小比薩1個。比薩、拼盤、蛋糕皆可加價升級其他選項。APP訂購加贈專屬星座生日貼紙，送完為止。



必勝客 母親節貼心送

售價：999元起

販售期間：即日起至售完為止

販售地點：全台必勝客門市

優惠內容：內容包含一個大比薩、一份HOT歡聚拼盤與六入冰藏起司塔，並附贈品康乃馨與背帶，數量有限送完為止



必勝客 母親節小早鳥套餐

售價：888元起

販售期間：即日起至5/3

販售地點：全台必勝客門市

優惠內容：含一個「明太子生蠔干貝大比薩」、黃金雞軟骨、德國芝心腸(6條)以及麻糬QQ球(巧克力)，以及一瓶1.25L可樂。



必勝客 人氣媽媽套餐

售價：1259元起

販售期間：即日起至5/27

販售地點：全台必勝客門市

優惠內容：含一個「明太子生蠔干貝大比薩」、自選口味比薩(外帶為大比薩限750元以下口味，外送為小比薩限490元以下口味)、厚燒醬烤BBQ烤雞2腿2排、黃金和風鱈魚塊(10塊)。5/3前訂購享早鳥優惠加贈一瓶1.25L可樂。



詳細活動規範及供應情形，依 必勝客 官方公告為準。