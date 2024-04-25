壽司郎懂小鳥胃，把醋飯量變少了！小鳥胃每次吃壽司一定都會陷入兩難，既想要多吃一些生魚片握壽司，但卻因為滿滿的醋飯而塞滿整個胃，只吃幾盤就吃不下的窘境。這些心聲壽司郎都聽到了，悄悄推出「迷你醋飯壽司系列」，生魚片份量不變、但醋飯卻少了，騰出更多的胃吃更多口味。





壽司郎於4月初悄悄開賣的「迷你醋飯系列」，回應廣大小鳥胃、減醣族的心聲，將醋飯飯量減少近一半，但生魚片份量不變，整體鮮味也因為飯量減少而提升。精選12款人氣握壽司，有經典不敗的「鮮蝦、鮭魚、鮪魚極上赤身、蝶魚鰭緣」，也有簡單調味的「炙烤鮭魚肚、檸檬鹽味花枝、醃漬鮪魚極上赤身」等，均一價只要40元就能吃到，簡直是小鳥胃的福音，讓人直呼超貼心。





近日則是加碼推出隱藏版3大優惠，只要在4/26前來店用餐即可享有買一送一、限時特價和滿額贈禮優惠活動。於每天11點至下午五點期間內用，點購經典「北海道牛奶霜淇淋」下殺買一送一。而鮮甜「特大日本產貝柱」則是祭出80元優惠價。若單筆消費滿350元，贈萌抱壽司磁鐵memo夾，可累贈。



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壽司郎迷你醋飯

售價：40元

品項：鮮蝦、鮭魚、花枝、玉子、炙烤鮭魚肚、檸檬鹽味花枝、蝶魚鰭緣、星鰻、鹽醋漬鯖魚、鮪魚極上赤身、醃漬鮪魚極上赤身、水煮章魚。



壽司郎 優惠

活動期間：即日起至4/26止。

優惠活動：

1、買一送一：於11：00~17：00期間，至門市內用可享北海道牛奶霜淇淋買一送一。

2、限時特價：特大日本產貝柱優惠價 80元，數量有限售完為止。

3、滿額贈：消費滿 350元，贈萌抱壽司磁鐵memo夾，可累贈。滿700贈2個，依此類推。數量有限贈完為止。

