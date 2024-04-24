抱歉了錢錢，我需要這個可愛小東西！日本療癒系角色「海豹小白」就是越看越萌、越看越可愛，這次為了慶祝25週年，特別在中山站新光三越一館打造「Sirotan 25週年紀念快閃店」，現場有超萌海豹打卡點、海豹遊戲區，還有限定版海豹周邊小物，不管是老粉絲、新粉絲，逛完一圈忍不住掃貨結帳。



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期間限定「Sirotan 25週年紀念快閃店」慶祝海豹小白25歲生日，在展場中有Sirotan等身氣球、6米高巨大充氣小白讓粉絲們打卡拍照，此外牆上還有溫柔配色、可愛表情的海豹小白，特別戴上壽星專屬小皇冠、以及星星披風，作為25週年限定造型。同步推出25週年限定版玩偶、便條組、資料夾、週年紀念徽章，增添紀念價值。







不只25週年限定小物，在快閃店裡還有許多軟綿綿、毛茸茸的「海豹小白」抱枕與娃娃，多種造型、多種尺寸通通買齊。除了娃娃之外，還有大量海豹小白餐具器品系列，瓷盤、拉麵碗、碗公、筷架，還有超萌「海豹小白牛奶瓶、保溫杯」日常細節都耍萌。





Sirotan 25週年紀念快閃店

如果想要可愛、實用兼具，海豹小白也推出小夜燈、加濕器、涼感毯、上衣T恤等小物配件，其中又萌又實用的包含「海豹小白麻布托特包」、還有大小尺寸的「海豹小白購物提籃」讓粉絲直接邊買邊裝，提著整籃戰利品回家。此外，展場中更設置了2大玩樂小巧思，包含「井字投擲遊戲」可以和朋友兩人一起投擲沙包，比賽誰先連線就獲勝，另一區「六面立體拼圖」則可以堆疊大型立方體積木，每一面都有不同圖案，總共可以拼成6種不同圖畫。在快閃期間內，消費滿額還可獲得25週年限定「Sirotan明信片」及「Sirotan磁鐵」，在入口處還有25週年角色紀念章，粉絲通通要收藏。

活動期間：2024/4/24～2024/5/26

活動地點：新光三越台北南西店一館9樓