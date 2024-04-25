對於日系啤酒控來說「日本啤酒」真的就是有一股無法拒絕的香氣，台灣麒麟（KIRIN）一番搾啤酒，推出限定商品「一番搾 超芳醇啤酒」，強勢搶攻台灣夏日啤酒市場，在原有甘甜濃郁的麥香基礎上帶來更清爽乾淨與多層次的口感，夏天就是要來一杯日本啤酒，爽喝一波。
日本麒麟啤酒行銷部商品開發研究所的山口先生表示，越是追求芳香濃郁的啤酒，它的雜味與澀味通常也會隨之加重；而「一番搾 超芳醇啤酒」，採用獨家的一番搾製法，有別於一般啤酒，在保有鮮甜麥味的同時也能抑制住雜味，讓人喝一口就停不下來。
同時，金光閃閃的「一番搾 超芳醇啤酒」華麗的罐身設計在貨架上絕對是讓人無法忽視的一款高調啤酒。在視覺呈現上，其金黃罐身讓人聯想到閃耀於陽光之下的飽滿麥穗，亮眼的金色背景搭配上醒目橘色一番搾緞帶，呈現出尊貴高級的品牌調性，讓視覺和味覺同時享受，更象徵一番搾始終堅持的高品質美味與匠心獨具的精神。
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一番搾 超芳醇啤酒販售通路資訊
500ml：7-11便利商店，每瓶79元，3件享85折優惠。
350ml：楓康超市、遠東都會、大潤發、愛買
全家便利商店、新光三越、家樂福超市、Mia C'bon、家樂福 (5月中旬陸續上市)
一番搾 超芳醇啤酒禮盒
無對外販售、僅於5月中在KIRIN官網抽獎活動中獲得，詳情請見官網：https://www.kirin.com.tw/news-detail.php?id=579&year=&page=