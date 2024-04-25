就是想給媽媽不一樣的慶祝大餐！窩客島整理出高雄最有特色的5間飯店所推出母親節限定優惠，其中包含了有高雄福華推出的母親節5人套餐、超適合小家庭，還有高雄承億推出的住房送龍蝦大餐，以及高雄英迪格推出的媽媽雙主餐活動，同時不能錯過的還有高雄萬豪酒店吃到飽加碼活動，最後就是美到捨不得吃的SS Pâtisserie夏・精品甜點限量精品母親節蛋糕。



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帶媽咪住高雄承億再送龍蝦大餐

每年五月都是母親的專屬月份，承億酒店也推出各項體貼母親的住房專案，要帶給每位媽咪旅客十足療癒力。其中，「我和我的五星媽媽」母親節住房專案，只要在5/31前入住此專案，即贈26F日全食自助餐廳早餐二客、25F飛裊柒茶精緻雙人下午茶一組，另可加購22F 𝐒𝐖𝐈𝐒𝐒𝐏𝐀 五月感恩母親限定SPA課程，專案每晚NT$6,380元起。而為增加母親節節日儀式感，5月10日至5月12日於母親節當週入住承億酒店有機會獲得低碳有機種植來自高雄杉林的玫瑰花小禮。





此外，還有有暖心送龍蝦專案，犒賞媽咪辛勞，選擇「夏夜晚風RAR BAR龍蝦住房專案」一泊二食可任選貳陸日全食早或晚餐，還可以品嚐到24F RAR BAR焗烤龍蝦(2尾)，專案每晚NT$6,588元起，專案可於5月31日前預訂入住。



承億酒店 訂房

地址： 806高雄市前鎮區林森四路189號

活動官網：https://www.taiurbanresort.com.tw/news-detail/KidsUniversee/





高雄英迪格媽媽西式雙主餐

高雄英迪格二樓Wok on the Park餐廳為了母親節，特別規劃「專屬MaMa放瘋日計畫」，融合中西料理精神及進補養生的概念，其中包含了「人蔘很暖」湯品，以慢火熬製的法式澄清雞湯為基底，加入溫補中藥材為媽媽暖胃進補，還有好評熱銷前菜「沙拉乖乖鴨」為宜蘭櫻桃鴨以香料醃製、龍眼木煙燻而成，口感軟嫩香氣十足。





雙主餐則是有「錢包很滿」寓意的BBQ美國叻眼牛排台式刈包搭配法式洋蔥醬，及象徵「年年豐收」的乾式熟成海鱸魚佐檸檬白酒奶油醬汁，壓軸再送上「甘之如飴」六吋巧克力蛋糕，滿足少女媽媽的第二個甜點胃。活動期間媽媽用餐不僅可獲贈調酒一杯，邀請媽媽到坐擁270度城市天際線的Pier No.1高空露天酒吧，還有暢饗各式佐酒小食、紅白酒或調酒免服務費之優惠。



高雄英迪格專屬MaMa放瘋日計畫

地址：80054高雄市新興區中山一路4號

酒店網址：https://www.hotelindigokaohsiung.com/zh-hant/





高雄萬豪酒店吃到飽加碼送手工餅乾乙罐

5月11日起連續兩天，「豪享自助餐廳」與「京享蔬食百匯餐廳」皆推出母親節限定菜色，並享有每組訂位加贈Ｍ烘焙坊手工餅乾乙罐。豪享自助餐廳原贈送的龍蝦半隻升級為豪華海鮮盤(含龍蝦半隻、大生蠔及扇貝各一顆)。



主打新式粵菜的「皇豪中餐廳」自5月4日至5月12日的每個週末， 推出母親節限定中式桌菜，每桌19,880元起另加一成服務費，席間享有果汁暢飲。入選米其林美食指南的「美享地餐廳」歡慶母親節，5月11、12日預約用餐並預付訂金即贈送每人氣泡酒或無酒精蔓越莓氣泡可爾必思乙杯。





高雄福華母親節限定套餐

高雄福華大飯店即日起~5/31推出母親節餐飲活動，知名口碑餐廳「珍珠坊（道地廣式料理）」及「江南春（滬式料理）」推出「馨愛媽咪桌宴」，專屬包廂每席NT＄17,999+10%元（10人量）。另外因應小家庭越來越多，飯店也貼心推出份量較少的合菜組合，每席NT＄7,999+10%元起（6人量）。同時，還有網美咖啡廳HOVII Café的五人套餐，由主廚精心搭配完整套餐料理，雞肉凱薩沙拉，還有炭烤紐約客牛排、美式豬肋排、紅酒燉羊膝、義式燴海鮮...等、精緻甜點及飲品，讓慶祝母親節儀式感十足。



此外，還有母親節限定鮮紅愛心搶眼造型的「珍愛馨意」，夾層搭配草莓及香草風味，還有杏仁脆片夾層巧克力可可蛋糕餡的「心馨巧酥」、以香草蛋糕搭配水蜜桃餡及布丁，外型典雅的「甜心媽咪」，三款不同風味可依媽媽的喜好挑選。





高雄福華大飯店

地址：高雄市新興區七賢一路311號

母親節蛋糕線上訂購：https://bit.ly/49ut6OA





SS Pâtisserie夏・精品甜點限量精品母親節蛋糕

高雄「SS Pâtisserie夏・精品甜點」應景推出母親節蛋糕，柔和的粉色外觀，內餡以茉莉花香甜酒製成慕斯，搭配杏桃、檸檬、榛果，用雅致的花香比喻母愛的春暉，清爽低糖的口感，表達心意同時兼顧健康，限量製作60個。



此外，「AW Restaurant秋．現代法餐」推出全新一季的春季菜單，提前為母親節暖身。具有營養師背景的Hiro主廚(陳博玄)，延續一貫的創作理念，將法式套餐結合中式料理精隨，選用當令時蔬，以不同料理手法呈現食材精華，轉化各種春意盎然的景色，讓饕客們品嘗如漫步森林小徑中的意象；主餐更首度以海鮮為主角，選用特級章魚腳，低溫舒肥處理入口柔嫩，展現精湛廚藝，一次品嚐海陸滋味。



SS Pâtisserie夏・精品甜點

地址：高雄市三民區九如一路815號 / 823號 1、2樓

訂席專線：07-974-1218 線

上訂席：https://lihi1.me/VEKJb

官網：ssaw.com.tw

