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新竹蝦仁飯買一送一！忠青商行插旗新竹巨城推出首三日套餐買一送一優惠，別說新竹沒有美食了。

2024-04-26 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：813
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編輯 李維唐

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別說新竹沒有美食！台北超人氣蝦仁飯排隊名店「忠青商行」搶攻新竹人必吃清單，4/26正式插旗新竹遠東巨城購物中心，4/26-4/28推出套餐買一送一優惠，來店消費套餐就請吃「極品好蝦炊飯套餐」，每日限定20份、就是要讓新竹人品嚐到超人氣的蝦仁飯。
忠青商行新竹巨城店開幕優惠

打造記憶中的家常菜，「忠青商行」以眷村滋味融合台式烹調手法的、加上文青風格，一直是台北最有人氣的特色美食，其中「招牌好蝦蛋飯」更以整碗鮮甜蝦仁、手工香腸及半熟蛋的銷魂吃法在社群爆紅，被網友封為「台北第一蝦仁飯」。除了蝦仁飯之外，忠青炸排骨也是店內人氣招牌菜，古早味的薄酥外皮以及恰到好處的醃製調味，多汁又不柴，一口咬下是厚切的滿足感，令人回味無窮。
忠青商行新竹巨城店開幕優惠

這一次忠青商行在新竹開出第七號店，也是第一次跨出雙北版圖、插旗新竹指標百貨「Big City遠東巨城購物中心」四樓，對外營運首三日(4/26-4/28)推出買一送一優惠，只要到店消費任一套餐，並加入官方LINE好友即可領取「極品好蝦套餐」兌換券乙張(價值$228元)。

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忠青商行新竹巨城店開幕優惠
忠青商行新竹巨城店開幕優惠



忠青商行新竹巨城店開幕優惠

活動期間：4/26-4/28
活動內容：，對外營運首三日(4/26-4/28)到店消費任一套餐，並加入官方LINE好友即可領取「極品好蝦套餐」兌換券乙張(價值$228元)


忠青商行新竹巨城店

電話：03-5355059
地址：新竹市東區中央路229號4F

忠青商行新竹巨城店開幕優惠

 

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