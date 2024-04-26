義大利麵10元，開吃！台中人在一中、在逢甲一定吃過的義大利麵「HUN混」，這次為了慶祝10週年，特別推出超狂銅板價「10元義大利麵」，一顆銅板就能吃到賣了快10年的招牌「橘醬爆炸蛤蠣義大利麵」，除此之外還推出專屬夾娃娃機，有機會抽中最大獎「橘醬爆炸蛤蜊義大利麵」一年份免費吃。



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義大利麵「HUN混」是許多台中學生、台中義大利麵控的口袋清單，也曾經宣布「絕不到台中以外的地方開分店」，成為專屬「台中人」的義大利麵。開店10年以來，賣最多的就是招牌「橘醬爆炸蛤蠣義大利麵」，至今超過50萬份，因此本次周年慶活動，就在5/10當天推出「10元橘醬爆炸蛤蠣義大利麵」回饋粉絲，一中店及逢甲店各限量100份，鐵粉手刀先衝。





除此之外，在「HUN混」門市內加碼設置專屬的夾娃娃機台，在4/19-5/19期間，只要消費滿799元，就能參加「體驗限定夾娃娃機任你夾」活動，完成打卡任務可以多玩一次。在夾娃娃機台中，獎品包含周邊小物、折價券，以及最大獎「一年份橘醬爆炸蛤蜊義大利麵」免費吃，鐵粉這次真的會吃到爽。





HUN混 10週年限定活動

10元義大利麵

活動日期：2024/05/10一日限定

活動方式：「HUN混」一中店、逢甲店推出「10元橘醬爆炸蛤蜊義大利麵」，各店限量100份，售完為止。



義大利麵夾娃娃機

活動日期：

活動方式：「HUN混」一中店、逢甲店推出「夾娃娃機任你夾」活動，消費滿799元可參加一次，完成指定打卡任務可加碼再玩一次。

活動獎項：現金折價券、各項週邊商品、橘醬爆炸蛤蠣麵免費招待一年份等



詳細活動規範及供應情形，依 HUN混 官方公告為準。