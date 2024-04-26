真的不能錯過泰國免簽優惠活動！燦星旅遊總經理殳蓁蓁表示，為慶祝台灣虎航5/21增班直飛，燦星旅遊特別針對前往泰國普吉島的遊客推出免簽證費優惠。活動期間從5/26起至泰國官方公告免簽證政策終止。如果公告延長，活動期間報名的遊客將享有每人1,000元折扣優惠。







同時，燦星旅遊2024年更結合悅榕集團旗下酒店，設計了各種普吉島的行程，包括自由行和4~6人小型團體旅遊，並聚焦於兩大主題樂園和跳島活動。其中在主題樂園部分，2022年開幕的「安達曼達水上樂園」，不只擁有五大泰國主題區，還有36個滑水道與25個設施，最長水道可達550公尺，是適合所有年齡段的水上樂園。另一人氣樂園「夢幻嘉年華樂園」則結合了泰國文化、魔術和特技表演，並設有多種主題設施，包括精彩夜間遊行表演等。





並且在國人最愛跳島部分，也有人氣最夯的PP島跳島，包括瑪雅灣漫步、猴子海灘、蛋島浮潛等行程。針對分眾客源需求，會安排在PP島上住宿一晚，前往攀牙灣，搭乘長尾船欣賞海上桂林、割喉群島泛舟，並登上007電影明日帝國的拍攝場景達舖島，讓遊客可以盡情享受普吉島的美景與各式體驗。



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最後，燦星旅遊也推出了多項遊程優惠，例如「普吉開航特惠」含攀牙灣/珊瑚島雙出海、雙五星酒店晚宴 5 日（保證入住4晚悅榕集團悅槤酒店、悅椿自助餐、無購物），限量一口價每人 16,999 元起。另有「普吉最夯 YONA 海灘俱樂部半自助 5 天」，每人只要 14,999 元起，到世界上第一個浮動海灘俱樂部-YONA海灘俱樂部(Yona Beach Club)邂逅最精彩的假日。









燦星旅遊「玩泰國普吉島」免簽證費優惠

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