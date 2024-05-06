日本麥當勞不只有柯南聯名活動，最近還有「三麗鷗兒童餐」要一起筆記！日本麥當勞兒童餐「三麗鷗系列」即日起登場，除了酷洛米、美樂蒂、雙星仙子與Hello Kitty等經典角色，還有一款神秘隱藏版商品，等著三麗鷗的粉絲揪團來收藏。





▲圖片來源／マクドナルド



先從近期這波品項說起，至5/9前，只要到日本麥當勞任一門市，購買兒童餐即可獲得乙款商品。期間共有酷洛米、美樂蒂、雙星仙子與帕恰狗，化身成梳子、鏡子等日常實用小物，讓大家在生活之中，也能有三麗鷗滿滿的陪伴，實在是可愛至極。



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而後5/10起，日本麥當勞將推出全系列商品，共有9款不同造型，連同Hello Kitty、蛋黃哥、布丁狗，以及大耳狗喜拿，讓大家有機會可以一次搜集全套組。不過大家要注意，本次活動商品數量有限，售完為止，近期有到日本旅遊的朋友，可別忘了來試試手氣，看能不能帶走自己私心的角色。



▲圖片來源／マクドナルド

日本麥當勞兒童餐 X 三麗鷗

販售時間：即日起至5/9

販售條件：只要至日本麥當勞門市，購買任一兒童餐，即可獲得乙款（全時段皆可）

販售品項：Hello Kitty收納盒、大耳狗喜拿壓模器、布丁狗現榨果汁杯、蛋黃哥碎蛋器



販售時間：5/10起

販售條件：只要至日本麥當勞門市，購買任一兒童餐，即可獲得乙款（全時段皆可）

販售品項：酷洛米美髮梳、雙星仙子隨身鏡、帕恰狗濕紙巾盒、美樂蒂卡片收納盒