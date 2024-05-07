高雄美麗島捷運站附近美食小吃豐富多元，其中又以溫暖高雄人近一世紀的「芳德豬肉冬粉」最廣為人知。從攤車一路賣到店面，而這裡的豬肉冬粉會讓在地人如此推崇的原因，除了選用市場新鮮溫體豬肉之外，最大的特點是第三代老闆現今仍堅持採用傳統古法、以炭火來熬煮高湯，因此不時可看見店員添加煤炭的身影。
「芳德豬肉冬粉」菜單價格相當親民，幾乎都百元有找，冬粉不僅有大、小碗之分，還有劃分乾的和湯的，搭配的豬肉部位選項也很多，如：豬心冬粉、豬舌冬粉、豬肚冬粉、肝連冬粉等。每個人都能依照自己的喜好與食量來點豬肉冬粉。同時，也能單點豬肉切盤來享用。
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特別推薦「菊花肉冬粉」，至於菊花肉是豬的哪個部位呢？老闆笑說，此菊花非彼菊花，有些人會誤會菊花肉是豬的屁股肉，但實則為豬的臉頰，也就是嘴邊肉，由於紋路神似菊花而得名；冬粉Q彈，湯頭清甜，豬肉吃起來絲毫沒有腥味，且嘴邊肉相較其他部位肉質更來得軟嫩，擄獲無數饕客芳心，因此「菊花肉冬粉」搶先完售是常有的事。換言之，若想品嘗這碗炭火直燒百年的古早味，務必盡早前往「芳德豬肉冬粉」。
芳德豬肉冬粉推薦
菊花肉冬粉
芳德豬肉冬粉店家資訊
地址：高雄市新興區大同一路100號
電話： 07-282-5721