北投美食不只北投捷運站有！來北投找美食吃，大多數人都會先想到捷運北投站、新北投站，而忽略了同樣位在北投地區的石牌站，其實有不少北投人氣美食都距離石牌站比較近，這次窩客島蒐羅了從捷運站走路15分鐘內都能到的「7間石牌站美食」，包括超夯的手工蛋餅、鹹湯圓、滷肉飯，石牌人的口袋名單全要收藏。





來到石牌站首先必吃「彈芽麵」，招牌炒麵不僅Q彈涮嘴，超大份量更是多到女生一個人根本吃不完，是在地人私藏的日常美食，而到了凌晨也有人在排隊的「滷三塊五花肉飯」，超對味的滷汁搭上半肥半瘦的五花肉，讓人忍不住一次吃兩碗；如果想吃點心類則有「老潘酥烤蔥仔餅」，酥脆餅皮尬鹹香飽滿的豬肉餡，下午茶點心來一份超過癮。





石牌站美食推薦：彈芽麵

部落客 sunny(晴兒) 造訪 彈芽麵 說：

份量真的很足夠，女生真的一個人可能吃不完的程度；口味不會過於刺激，是很溫順的醬油口味，感覺是每個人都可以接受的大罛口味，再加上Q彈的麵體，吃完真的很滿足。<全文介紹>



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#彈芽麵

地址：台北市北投區裕民一路40巷15號

電話：02-2828-7028







石牌站美食推薦：石牌無名手工蛋餅

部落客 樹懶×飼養員的美食日常 造訪 石牌無名手工蛋餅 說：

雖然，樹懶是衝著蛋餅去吃的，但是，這一碗味道濃郁的混漿，既有豆漿的豆味，也有米漿的香氣，表現比蛋餅更出色。<全文介紹>



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#石牌無名手工蛋餅

地址：台北市北投區實踐街48巷7號

電話：02-2821-2516







石牌站美食推薦：老潘酥烤蔥仔餅

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 老潘酥烤蔥仔餅 說：

外皮很像台中太陽餅的感覺，剛烤好的吃起來真的燙的要命，餅皮輕薄酥脆，猛掉渣渣，加了肉餡的蔥仔餅多了豬肉的油脂香氣，鹹香鹹香的，蔥花的口感也很水潤，一顆份量也很足<全文介紹>



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#老潘酥烤蔥仔餅

地址：台北市北投區西安街一段369號

電話：02-2823-3944







石牌站美食推薦：蕭記大餛飩

部落客 寗好生活 Ning's Life 造訪 蕭記大餛飩 說：

鹹湯圓的麻糬外皮軟糯帶勁，內餡做成緊實的小球狀，醬香、胡椒香和豬肉脂香充足，鮮鹹美味，特別懷舊。<全文介紹>



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#蕭記大餛飩

地址：台北市北投區裕民一路40巷21號

電話：02-2822-4837







石牌站美食推薦：滷三塊五花肉飯

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 滷三塊五花肉飯 說：

這碗肉燥飯也必點，是大家習慣說的魯肉飯，以肥肉為主，滷汁顏色很深，看起來很誘人，這碗台南肉燥飯也相當銷魂，我可以一次吃兩碗沒問題<全文介紹>



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#滷三塊五花肉飯

地址：台北市北投區承德路七段100號

電話：0932-253-814







石牌站美食推薦：水龜伯古早味

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 水龜伯古早味 說：

半舊系列之〝雙仙鬧奶〞碗內有著黑色的仙草、白色的杏仁、濃郁的牛奶、四色芋圓、紅豆...等，看起來色彩豐富又豐盛，且好吃誘人的模樣～<全文介紹>



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#水龜伯古早味

地址：台北市北投區石牌路二段75巷8號

電話：02-2827-4788





石牌站美食推薦：阿財鍋貼餃子專賣店

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 阿財鍋貼餃子專賣店 說：

看看這恐怖的排隊人潮，排隊的都是內用的，外帶直接去櫃檯點餐。建議在排隊時可先劃單節省時間。店員煎鍋貼的手從沒有停過，超級忙碌。<全文介紹>



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#阿財鍋貼餃子專賣店

地址：台北市北投區裕民一路40巷5號

電話：02-2826-2424



