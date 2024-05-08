台灣美食千千萬，市場小巷藏一半。老饕都懂，想要找平價又道地的美味小吃，那黃昏市場絕對是絕佳選擇。當你踏入高雄的黃昏市場，會發現，這裡不僅有各式蔬果、魚肉，生活五金雜貨可選購，更有在地人才知道的隱藏版美食。所以這次窩客島整理出11家「高雄黃昏市場裡必吃美食」，無論是點心、主食還是飲料，這裡都能滿足你的味蕾。





號稱南台灣最強的「自由黃昏市場」，絕非一般菜市場，這裡匯集了眾多攤販，從新鮮蔬果到美味小吃一應俱全，將它稱為美食聖地都不為過。可若你來到這，卻未嘗過眾多老饕推薦「六角爆乳包」那就別說你來過！如果說自由黃昏市場是老饕們的愛，那龍華市場就是在地人和上班族的寶藏，乾淨整潔的市場販賣各式傳統美食，是下班後購買晚餐、宵夜的好選擇。現在，便一同探索這些高CP值的美食天堂，體驗不同的市場風貌吧！





自由黃昏市場美食推薦：TAGL

部落客 Jeremy以食為天 說：

豬肉卷選用7種辛香草醃製，再經過2~3小時的低溫烘烤和1小時的高溫爆皮製成。豬肉卷夾入的香草很豐富，外皮烤得金黃酥脆，在切開的過程聽得到明顯的喀嚓聲呢...<全文介紹>



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#TAGL

電話：0979 159 260

地址：高雄市左營區自由三路261號







自由黃昏市場美食推薦：六角爆乳包

部落客 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 說：

全台僅此一間六角爆乳包，就在高雄自由黃昏市場，深受很多饕客喜歡的六角爆乳包，每天都是新鮮備料製作。內餡很濃稠卻不膩口，帶有乳酪鹹香與微微酸度可以緩和膩度，加上麵包都是特別訂製的，軟綿好咀嚼，豐富香氣好邪惡...<全文介紹>



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#六角爆乳包

電話：0920 166 711

地址：高雄市左營區自由三路261號







自由黃昏市場美食推薦：我們的手沖沖

部落客 省錢王JET吃喝玩樂趣 說：

我們的手沖沖不只咖啡超好喝，不喝咖啡的朋友，還有茶飲的選擇。紅茶鮮奶蜜珍珠，選用老茶行嚴選的阿薩姆茶葉，茶香氣特別強烈，紅茶混合新鮮的牛乳，絕美的鮮奶茶好滋味，一喝就欲罷不能！黑糖珍珠每天新鮮製作，數量有限賣完為止，口感相當有咬勁，Ｑ彈度滿分...<全文介紹>



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#我們的手沖沖

電話：0925 335 567

地址：高雄市左營區自由三路261號







龍華市場美食推薦：迪記豬舌飯

部落客 高雄旅遊王 說：

使用新鮮的台灣溫體豬肉，並用法式料理手法來處理，製作出香氣四溢的炙燒豬舌飯。豬舌先用花椒油舒肥過，切片後用噴槍炙燒，表面焦香，肉質軟嫩多汁。每一粒米都帶有炙燒醬香，配上滿滿的蔥花和蔥酥，讓人一口接一口...<全文介紹>



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#迪記豬舌飯

電話：0974 274 313

地址：高雄市左營區富國路60號龍華市場108攤







龍華市場美食推薦：飲仕insir無糖茶飲

部落客 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 說：

喜歡喝原茶、無糖手搖茶飲，一定要來喝，飲仕insir，主打健康無添加，好的茶葉新鮮沖泡，引出本身的茶香韻味，可以搭配一些營養的蜂蜜提味，加蜂蜜除了提升甜味還能引出不同的風味喝完還不會口乾舌燥...<全文介紹>



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#飲仕insir無糖茶飲

電話：07 550 6527

地址：高雄市左營區富國路81號一樓







龍華市場美食推薦：1658廣東燒臘

部落客 樂天小高&樂天人生 說：

三寶飯有叉燒、油雞及燒鴨等三樣食材，表面有淋上油蔥醬來提味。三樣燒臘外觀很美觀份量也足夠。油雞肉質很多汁很軟嫩鹹香好吃，燒鴨表面焦香肉質紮實不柴很好吃，這叉燒肉很入味很Q彈不偏甜超好吃 ...<全文介紹>



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#1658廣東燒臘

電話：07 558 7769

地址：高雄市左營區富國路60號







龍華市場美食推薦：花丸壽司

部落客 高雄旅遊王 說：

每款都有不同的口味，有幾款是微辣的，除了有常見的小黃瓜外，有幾款會有生菜、蘆筍之類的，米也煮的軟硬適中，吃起來很清爽，天氣這麼熱，吃到清涼的花壽司是個不錯的選擇...<全文介紹>



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#花丸壽司

電話：0935 654 526

地址：高雄市左營區富國路60號95-96攤位







龍華市場美食推薦：57夯吉球龍華店(地瓜球)

部落客 居艾咪 說：

每顆渾圓又大顆的地瓜球真的超吸睛，選用的台農57號地瓜，本身就是口感鬆Q，適口性佳的地瓜品種。讓57夯吉球的每一口地瓜球都超級Q的，每一口的地瓜球味道也很棒，非常純粹的地瓜香氣，QQ的越嚼越香，重點是每次購買都沒有油耗味，即使冷掉了還是好吃，這點很加分，要繼續保持下去啊!!<全文介紹>



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#57夯吉球龍華店(地瓜球)

電話：0908 123 866

地址：高雄市左營區富國路48號







龍華市場美食推薦：東北慶堂烤包子

部落客 樂天小高&樂天人生 說：

這烤饅頭表面沾滿白芝麻來炭烤，麵皮很軟Ｑ帶點焦香，黑胡椒豬肉餡紮實多汁，裡面滿滿洋蔥丁很清甜超好吃，要吃之時小心裡面湯汁燙口喔！<全文介紹>



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#東北慶堂烤包子

電話：0912 137 195

地址：高雄市左營區富國路60號(龍華公有市場 164號攤位)







武廟市場美食推薦：于家水餃大王

部落客 水晶安蹄 說：

水餃大顆飽滿價格又不貴，酸辣湯是我喜歡的味道。水餃外皮算是有厚度有口感，不會薄透軟爛，是我喜歡的水餃口感，皮比一般水餃店出色很多。內餡是高麗菜韭黃肉餡，本身就有鹹度，所以其實不沾醬也OK...<全文介紹>



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#于家水餃大王

電話：0939 164 186

地址：高雄市苓雅區自強三路109號對面號







天天新黃昏市場美食推薦：銀座酒場

部落客 高雄旅遊王 說：

等傍晚來買菜熙熙攘攘人潮過後，老闆掛上燈籠、點起碳火，這裡就成了充滿日式風格的居酒屋囉，因為食材很多都是市場直接採購，所以吃起來都還滿新鮮好吃的。銀座燒鳥串使用台灣溫體地雞的雞腿肉，肉香味濃，皮的部份烤的微焦赤赤的，多汁又柔軟嫩滑，還有彈力的口感，是店家的招牌料理...<全文介紹>



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#銀座酒場

電話：0925 185 188

地址：高雄市三民區明誠一路508號



