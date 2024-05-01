誰說一個人沒有辦法吃到頂級燒肉！有時候就想一個人就對自己好一點、吃貴一點，不行嗎。人氣燒肉餐廳「發肉燒肉餐酒」於台北東區商圈打造全新個人燒肉品牌「發肉Me個人燒肉專門店」，一個人想吃點頂級燒肉不用再揪人，也可以吃的很開心、一點都不尷尬。







全新開幕的「發肉Me個人燒肉專門店」，就是將個人燒肉概念再進化，採用「QRcode自助點餐」，一個人就可以直接透過個人手機點餐，不用和人接觸。並且還有個人專屬烤爐前還設有簡易燒肉教學，直接省去與店員口頭點餐、燒肉教學示範的社交壓力。



此外發肉Me個人燒肉專門店更貼心準備雙面設計的「請勿打擾牌」，整個就很適合社恐的人。同時，牌子一面寫著「只想沉浸個人小宇宙」，只要翻到此面，就可獲得適合超級I型人的最高禮遇「被店員當空氣」，在不受店員打擾的狀態下，安靜享受美味的燒肉料理。牌子另一面則是「歡迎進入我的世界」，代表允許店員提供適當的基本服務。







除了貼心的不打擾服務之外，發肉Me個人燒肉專門店提供有9款個人燒肉套餐方案，從價格親民的「今天只想吃豬雞套餐」，一直到頂級款「A5和牛滿足盛合套餐」樣樣俱全，最低每套320元起。其中，強力主打的「發肉Me六宮格精選和牛套餐」，一個人就可以吃得到日本A5和牛肩小排、美國極上牛小排、澳洲和牛後腰翼板、澳洲穀飼牛橫膈膜、西班牙伊比利豬肋條、精選台灣松阪豬等6種來自世界各地的精選肉品，誰說吃很多不同的肉、就一定要揪人。





而想要同時擁有海鮮與肉品的雙重饗宴，又想兼具高C/P值，同時集結穀飼牛肋條、精選松阪豬、鹽蔥雞腿肉與剝殼白蝦的「海陸大餐盛合」必為首選，能夠盡興享受牛雞、豬、蝦一次滿足的陸海空盛宴，每套490元。想好好犒賞辛苦了一天的自己、鄭重對自己說聲謝謝的都市男女，絕對值得來一份「A5和牛滿足盛合套餐」，內含有A5日本和牛薄切紐約客、A5日本和牛肩小排與A5日本和牛角切，能夠獨享日本A5和牛特有的細緻肉質與油脂甜香，每一口都能吃到奢華及愉悅。



發肉Me個人燒肉專門店 開幕9折優惠

活動期間：自5月1日至5月31日

活動內容：推出凡到店用餐即可享消費金額9折優惠，每日前30名顧客再贈價值150元的聯名款「我和一心日本咖哩麵包」，讓所有的燒肉愛好者，共同分享開幕的喜悅之情。



發肉Me個人燒肉專門店

地址：台北市大安區大安路一段51巷17號1樓

營業時間：12:00-20:00

電話：02-2741-7169

座席數：共17席



