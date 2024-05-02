小七甜點新品清單！小七甜點櫃近期近期主打「療癒、小份量」，讓人下午茶嘴饞的時候，下樓衝小七就能開吃。這次7-ELEVEN推出全新品牌「LADEARS」，首波推出8款全新首通甜點，無論是芋泥生乳捲、法式檸檬塔、爆餡羅馬生乳包，小七下午茶都能吃起來。
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為了滿足甜點控，7-ELEVEN即日起打造全新手工甜點品牌LADEARS，並且在全台6900間7-ELEVEN門市開賣，甜點系列最低42元起。主推8款新品包含超療癒「芋泥生乳捲」，主打使用檳榔心芋泥內餡，吃得到綿密、顆粒口感，芋頭控下午茶就先搶起來，此外還有切片蛋糕「黑森林蛋糕」、小圓蛋糕「巴斯克乳酪蛋糕」小慶生很方便。
療癒系甜點還有「爆餡羅馬生乳包」65元一份兩顆，Q軟的餐包加上歐洲鮮奶油，罪惡感滿分，另一款「提拉米蘇蛋糕杯」同樣在澳洲奶油乳酪、義大利馬斯卡邦乳酪中，加入歐洲鮮奶油，打造更滑順風味。如果下午茶嘴饞，小點心系列「生乳半月燒、法式檸檬塔、焦糖德式布丁」最低42元就能獨享下午茶。
7-ELEVEN LADEARS甜點新品
上市日期：即日起上市
供應門市：全台6900間7-ELEVEN限定門市
推薦新品：
芋泥生乳捲：65元
黑森林蛋糕：59元
生乳半月燒：42元
法式檸檬塔：49元
焦糖德式布丁：49元
提拉米蘇蛋糕杯：59元
爆餡羅馬生乳包：65元
巴斯克乳酪蛋糕：55元