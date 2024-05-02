三商巧福牛肉麵，99元就能吃！三商巧福為了幫自己慶生、也跟牛肉麵控們一起慶祝，特別在5/14起推出超狂「99元牛肉麵」快閃優惠，挑戰牛肉麵最高CP值，此外同集團品牌也推出牛丼89元、炸雞桶6折優惠，5月優惠手刀先筆記。
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三商巧福為了慶祝5月份生日，特別在5/14-5/22連續9天推出「原汁牛肉麵」99元快閃優惠，以原價155元計算，相當於直接打63折。如果不吃牛，也有超夯飯食「紅燒排骨飯」可同步享優惠價99元，百元有找的小資優惠，準時開吃。
除了三商巧福之外，同集團丼飯品牌「三商鮮五丼」即日起至5月3日也推出「招牌牛丼特價89元」快閃優惠，而超夯速食「拿坡里炸雞專賣店」也在5/12前推出「六塊二重奏炸雞桶」一桶211元、兩桶399元限定優惠，一桶包含3隻雞腿+3塊腿排，炸雞控趁優惠要先搶。
三商巧福集團 5月優惠整理
三商巧福牛肉麵優惠
活動期間：2024/5/14-5/22
活動內容：原汁牛肉麵99元（原價155元）、紅燒排骨飯99元（原價130元）。
三商鮮五丼優惠
活動期間：即日起至05/03
活動內容：招牌牛丼特價89元。
拿坡里炸雞專賣店優惠
活動期間：即日起至5/12
活動內容：
1桶六塊二重奏炸雞桶：特價 $211元 (原價348元)
2桶六塊二重奏炸雞桶：特價 $399元 (原價696元)
詳細活動規範及供應情形，依 各品牌 官方公告為準。