板橋上班族一定都知道板橋最高的景觀餐酒館「Asia49亞洲料理及酒廊」推出的商業午餐很超值，這一次為了讓5月錢包不縮水，Asia49亞洲料理及酒廊新聘印尼主廚胡英達Indra Kusuma推出全新「299元商業午餐」，並且一律附贈每日例湯、香蘭珍多冰、以及小菜吃到飽，就是要搶攻板橋人的商業午餐必吃清單。
來自雅加達的Indra主廚、擁有20年的豐富資歷，所以針對講求速度和美味「商業午餐」，主廚覺得家鄉最具代表性的庶民美食–炒麵和炒飯，非常適合推薦給板橋的上班族。其中「峇里島虎蝦炒麵」就是必吃選項，先將香料(蒜頭、干蔥和辣椒)打碎，用油炒香，然後加入蝦仁、花枝、印尼甜醬油、雞蛋、蔬菜及油麵，全程不加水乾炒而成，盛盤再擺上荷包蛋、一定要加的蝦餅、和以參巴醬與印尼甜醬油調味的乾煎大虎蝦，並附上二碟青、紅辣椒參巴醬，每一口都很有味道、每一口都充滿活力。
而說到「印尼炒飯」更是聲名遠播，曾在2010年美國總統歐巴馬訪問印尼時，登上國宴菜單，也曾是CNN「2017全球50大美食」的第二名。主廚說，炒飯種類千變萬化，但配料多以雞肉為主，加入以大蒜、干蔥、辣椒打碎的香料泥和靈魂調料–印尼甜醬油炒成，盛盤後會搭配沙嗲(雞、牛、羊皆可)、蝦餅、煎蛋、生菜一起食用，增加食慾，若配菜沒有沙嗲，也一定會有炸雞腿或炸雞翅，此次他推「印尼雞肉炒飯佐雞肉沙嗲」，附上酸甜鳳梨小黃瓜佐餐，另一碟辣椒參巴醬可供拌飯。
除此之外，喜歡吃肉、要補充體力的上班族，還可以試試份量十足的「峇里島髒髒豬肋排附馬鈴薯塊」，主廚說，峇里島居民以信仰印度教為主，因此當地會有不少豬肉的傳統料理，這道菜就常出現在各種慶典中，豬肋排先用香料煮去腥臊，便用打碎混合的大蒜、干蔥、辣椒、檸檬葉醃漬整晚，上爐炙烤時，再不斷重複刷上蜂蜜、番茄醬和辣椒醬，風味迷人，用手抓食最過癮，好吃到一口接著一口停不下來。
當然還少不了「紙包鮮鱸魚排附白飯」、以及素食「爪哇蔬菜豆腐咖哩佐印度風味烤餅」。主廚從法式紙包魚得來靈感，加上他在上海吃中餐的經驗，改用破布子、醬油、薑絲、麻油鋪在魚排上，以烘焙紙密封起來蒸熟，香味互相滲透，魚肉細嫩多汁。屬於五辛素的素食品項，滋味濃郁，用印度烤餅配搭或沾裹咖哩入口，也是好吃至極。
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Asia49亞洲料理及酒廊 商業午餐推薦必吃清單
峇里島虎蝦炒麵」(NT$420)、印尼雞肉炒飯佐雞肉沙嗲(NT$350)、爪哇咖哩雞佐印度風味烤餅(NT$380)、爪哇黃咖哩燉牛肉附白飯(NT$420)、峇里島髒髒豬肋排附馬鈴薯塊(NT$480)、紙包鮮鱸魚排附白飯(NT$380)、爪哇蔬菜豆腐咖哩佐印度風味烤餅(NT$320)
Asia49亞洲料理及酒廊 訂位資訊
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