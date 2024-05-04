週末就是要逛市集！一年一度歐洲節市集，於本週末快閃華山文創園區，號召90攤具有歐洲風格的美食、手工藝品齊聚，現場也有精彩的音樂表演，等著大家前去放慢腳步逛市集、吃美食、享受在草地上聽音樂會的愜意感。
▲圖片來源為「歐洲節 Europe Festival」FB粉絲團，為市集現場示意圖，非本次活動現場照。
於5/4、5/5兩天早上11點至晚間18點期間，快閃華山的2024歐洲節，力邀90個攤位、餐車共襄盛舉，為大家帶來一場盛大的歐洲風饗宴。首推必吃中山商圈小義大利街的PAI PAI CANNOLI，帶來撒上鹽之花提味的橄欖油義式冰淇淋，以及南義大利最有名的甜點 Cannoli，起司內餡沾上開心果碎與巧克力豆大口吃超療癒。
▲圖片來源為「歐洲節 Europe Festival」FB粉絲團(以下同)。
內湖人氣「Tibo法國麵包店」使用法國高品質奶油和麵粉製作的家鄉手作麵包、甜點和餅乾，適合週末下午在華山大草坪上品嚐。獨家特調的「MOODY手作調飲」用新鮮食材特製西洋梨氣泡飲、雙莓氣泡飲、阿薩姆生乳奶茶等飲料，在微風徐徐的初夏喝一杯。更有「CHOiCE Gelato」義式手工冰淇淋快閃，清爽的Gelato超消暑。
除了各式各樣歐洲特色美食之外，更有新天鵝堡桌遊、克木偶戲和現場音樂演出等精彩活動，讓人一秒到歐洲的錯覺。現場更有摸彩活動，幸運的話就有機會把華航歐洲來回機票抱回家。
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2024歐洲節市集
活動日期：2024/5/4、5/5
活動時間：11：00～18：00
地點：台北市中正區八德路一段1號，華山文創園區中央藝文草地