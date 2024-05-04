有優惠住起來就是爽！近年來高雄成為許多國旅、看演唱會的首選城市之一，而全新質感飯店「帕鉑候工所」也成為許多旅宿高雄的新選擇，這間是由港務局員工候船上工處與臨時休憩所（候工室）轉型的復古風情旅宿，走路3分鐘即達駁二藝術特區、還設有超大溜滑梯主題房，搶攻是玩高雄、親子住宿首選清單。
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位於高雄駁二藝術特區的帕鉑候工所，昔日為港務局員工宿舍，在設計上將新與舊完美融合，除了正面增建的部分採用新做的灰階大理石，整個建築本體的背面保留了原候工室原始的水泥外牆，呈現了舊有建築的獨特韻味，與經典的台灣復古風格。同時，更提供旅客多種特色房型，包含擁有超大滑梯的「溜滑梯四人房」、質感簡約的「陽台閣樓四人房」等，加上極佳的地理位置，距離輕軌僅需步行1分鐘，探索周邊景點與美食也十分方便。
為了提升舒適的住宿體驗，帕鉑候工所也特別引進自助check in服務，無需額外下載App，即可透過專屬連結在手機完成入住手續，省下寶貴的旅遊時間。並且，飯店6月也將推出自營餐飲品牌KDLU，讓旅客充分體驗海港城市的飲食魅力，除了無敵海景海產粥，還將提供海味下酒菜、台灣創意料理等，帶給旅客全新的味覺享受。
帕鉑候工所Klook 獨家限定優惠
活動期間：即日起至5月8日
活動內容：獨家祭出全房型58折早鳥優惠，每晚最低約2,000元出頭，至少現省1,500元
活動官網：https://www.klook.com/zh-TW/hotels/detail/1405506-papoa-harbor-hotel/
帕鉑候工所
地址：高雄市鹽埕區瀨南街4號
電話：07-311-0869
粉絲團：https://www.facebook.com/papoahotel