拉麵控等不及想吃了！被譽為日本銀座第一的「銀座篝拉麵」，在東京、大阪、札幌等地皆有分店，是連日本人都排隊搶吃的米其林拉麵名店。自從去年結束台中三井OUTLET店之後，暫別台灣拉麵市場。如今在求職網站中悄悄徵才，預計在5月底強勢回歸台灣，並首度北上進軍中山區拉麵戰區。
▲圖為窩客島站內部落客「藍色起士」提供。
不是拉麵控也一定知道的日本「銀座篝拉麵」，不僅在日本美食網站Tabelog 3.79高評價，更獲選2018百名店、蟬聯2年米其林推薦殊榮。為了讓海外拉麵控也能吃到銀座本店的原汁原味，高湯和醬汁皆從日本急速冷凍後出口，為拉麵控端上一碗濃而不膩口、猶如法式濃湯般的雞白湯。
▲圖為窩客島站內部落客「藍色起士」提供。
口味有雞白湯SOBA、松露雞白湯SOBA、雞白湯SOBA醬油、松露雞白湯SOBA醬油，並附上薑末一個人喜好添加，變化出不同滋味。同時，還有柚子胡椒、七味辣椒、葡萄山椒、辣油、山葵、炸蒜片、炸洋蔥、蒜味黃油、咖哩粉等調味料加價購，每樣加價20元客製專屬的拉麵。這次在徵才網站中曝光新店面選址，地點位於捷運中山國小站周邊，預計在5月底盛大開幕，拉麵控等不及想要一嚐美味。
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▲圖為窩客島站內部落客「藍色起士」提供。
銀座篝拉麵 台北中山店
地址：台北市中山區中山北路二段115巷3弄6號1樓 (距捷運中山國小站約330公尺)
開幕時間：預計2024年5月底
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