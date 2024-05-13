三麗鷗法蘭酥好萌！來自日本的甜點品牌神戶風月堂，主打「比臉大、比臉圓的法蘭酥」以及「比手掌小的迷你法蘭酥」，是許多人的下午茶療癒點心。這次神戶風月堂特別快閃忠孝Sogo、新光信義A8，除了基本款巨大法蘭酥之外，還有2大快閃獨家口味、母親節限定、端午節限定口味，5款法蘭酥餅乾通通要吃到。



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日本百年老字號「神戶風月堂」在2024年終於又在台灣吃得到，5/13起快閃忠孝Sogo、6/1快閃新光信義A8，其中主推款「Gaufres法蘭酥」主打超巨大尺寸，大人系風味組合一次吃到咖啡、紅茶、抹茶3種風味共8片，經典款就是入門必吃。







特別的是，這次神戶風月堂也針對節慶、2快閃店特別推出「限定口味」，其中針對母親節推出「櫻花系列」迷你法蘭酥，2款粉嫩櫻花鐵盒搭配香草/草莓/可可風味法蘭酥餅乾，尺寸約比一個手掌小，下午茶當點心開吃。此外，針對端午節更有「端午限定緋紅系列禮盒、端午限定經典法蘭酥禮盒」大紅包裝搭配龍舟圖案，讓日系甜點一秒融入台味靈魂。





神戶風月堂 忠孝Sogo快閃店資訊

此外，針對5/13起忠孝Sogo快閃店、6/1新光信義A8快閃店，也各自有獨家限定的甜點。在「忠孝Sogo快閃店」限定供應超萌「三麗鷗迷你法蘭酥」，以Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗等角色設計3款不同包裝，萌翻少女心。在「新光信義A8快閃店」則推出台灣首次開賣的「岩鹽風味法蘭酥」系列，鹽香草風味、岩鹽杏仁風、岩鹽焦糖風味，鹹甜系法蘭酥是下午茶必搶甜點。

期間：2024/5/13~2024/5/26

地點：遠東Sogo百貨忠孝館B2手扶梯旁



神戶風月堂 新光信義A8快閃店

期間：2024/6/1~2024/6/14

地點：台北新光三越百貨A8 B2手扶梯旁



神戶風月堂 母親節限定櫻花系列

法蘭酥雙圓禮盒組（12 入）：620 元/盒

法蘭酥小圓禮盒（6 入）：20 元/盒, 520 元/2 盒(520 限定)



神戶風月堂 端午節限定系列

緋紅綜合禮盒（22 入）：880 元/盒

大人風味 經典法蘭酥（8 入）：580 元/盒



神戶風月堂 三麗鷗系列（忠孝Sogo限定）

三麗鷗迷你法蘭酥禮盒（18 入）：920 元/盒

三麗鷗迷你法蘭酥禮盒（12 入）：620 元/盒



神戶風月堂 鹽岩系列（新光信義A8限定）

岩鹽風味系列法蘭酥（24 入）：780 元/盒, 1,520 元/ 2 盒

岩鹽風味系列法蘭酥（36 入）：1,180 元/盒, 2,320 元/ 2 盒



詳細活動規範及供應情形，依 神戶風月堂 官方公告為準。