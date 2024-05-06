很多人會說，我吃不懂米其林星星料理、但是有機會還是會想知道米其林料理迷人之處在那裡。對於連續18年獲得米其林星級肯定，自2018年連續7年蟬聯米其林二星，2024年首度摘下米其林綠星殊榮的「Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊」來了，米其林料理迷人之處不只是料理本身，而是當客人進來渥達尼斯磨坊的那一刻開始，就以經開始體驗米其林料理。





Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊從客人進入餐廳開始，就讓每一位客人不只是期待最美味的料理，而且與料理之間的搭配、更是做到最細緻，不論是客人的需求、還是餐間的搭配酒款，只有客人沒有想到、沒有Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊做不到。



所以這一次2024全新菜單特別與「威士忌領路者」格蘭菲迪完美結合打造星級餐酒體驗，即日起至6/20，凡享用經典套餐、主廚套餐者，可免費品酩「格蘭菲迪18年新．雪莉 單一麥芽威士忌」乙杯（30ml）。融合三款雪莉桶，「格蘭菲迪18年新．雪莉 單一麥芽威士忌」將Oloroso的濃郁厚實、Fino的香氣與Moscatel疊加的甜感巧妙交融。





而在新菜單方面，渥達尼斯磨坊融合了西班牙多元的料理文化與法國料理的細膩，David主廚展現對自然、優雅及美感的尊重，讓環境、色彩、野草與花蕾間隨季節循環的變化，平衡蘊藏在每一道料理中，賦予感知並體現精準、飽滿、多層次與細膩體驗。



同時，主廚追尋廚藝與食藝間的和諧共振，包含鹹與甜及酸與苦的口味交疊、視覺呈現的細緻層次、香氣與味蕾的刺激圍繞，亦有食材與季節間的共生互存。由感官渲染心靈的感動，是Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊為每一位客人打造的專屬食事體驗。





2024新菜單之中，「春芽」蘆筍是David主廚很喜歡的食材，每年他都很期待西班牙3月底至6月白蘆筍盛產的季節，趁著當季採收鮮嫩的白蘆筍，呈現著甜美收穫的滋味。白蘆筍取其最鮮嫩的部位刨成絲，以薑跟萊姆調味後嫩煎，口感鮮脆。白蘆筍發酵後會散發一股奶油香氣，主廚以此為靈感，於白蘆筍上方覆以一層牛奶皮（牛奶加熱後表層凝縮的薄膜），再將剩餘的蘆筍熬煮萃取的汁液打成泡沫覆蓋在上方搭配一起享用。





還有「佛朗明哥」大海與陸地食材的完美結合，選用台灣在地胭脂蝦，以低溫蒸氣熟化1分鐘，呈現滑順鮮甜的口感，一旁搭配醋漬洋蔥，以及蝦頭與甜菜根製成的醬汁，三種不同層次的紅色，展現西班牙的熱情奔放，猶如佛朗明哥舞者跳舞時的迷人姿態。





最後，「SOAP BAR」甜點是一塊香皂？！David主廚玩心大起，帶來視覺、觸覺與味覺衝擊性十足的全新甜點，主體以蛋白霜、太妃糖、奶油與牛奶製成，再加入萃取薰衣草、玫瑰跟香茅的汁液，攪拌至滑順後裝入容器冷凍成型，一旁的泡泡則是以薰衣草、香茅與薑製成。主廚建議直接以手取用「香皂」，品聞香氣後隨即入口，香皂隨著手指的溫度逐漸融化呈現濕滑觸感，享用後手上還殘留著餘香。



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Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊

訂位專線：02-2500-6832

消費方式：午間限定經典套餐3,680元+10% （含8道料理），午晚間適用的主廚套餐5,380元+10% （含12道料理）

線上訂位：https://inline.app/booking/Molino/deUrdaniz

