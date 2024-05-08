5大嘉義竹崎景點！除了奮起湖老街，嘉義竹崎也深藏不少自然景點，不論是林木步道、瀑布步道、茶園風光，通通都能在竹崎找到，再加上近期竹崎親水公園也開始放水，夏天帶小孩免費玩水、消暑剛剛好。窩客島這次整理了5個必去的嘉義竹崎景點，帶你在享受森林浴、戲水嗨玩整個夏天。





來到嘉義竹崎，不妨先衝竹崎親水公園，近期戲水區已經開始放水，大小朋友玩水、打水仗超嗨，是當地人夏日免費玩水的勝地，園內還有各種設施、步道景觀，通通一次攻略；「圓潭自然生態園區」內則有好走的環山步道，可以沿途觀賞溪谷、瀑布美景，加上現在正值螢火蟲季，到了晚上還能看到螢火點點散佈在整個園區中，超夢幻唯美景觀快趁螢火蟲季先衝一波。





嘉義竹崎入門級步道推薦

來嘉義竹崎不能沒去的奮起湖老街，除了跟火車合影，吃鐵路便當外，也不能錯過「肖楠母樹林步道」，以高架式木棧道建造而成，沿途圍繞百年肖楠木群，形成超幽靜的步道景觀；而佔地廣大的「圓潭自然生態園區」，園內皆為平穩好走的環山步道，可以一邊欣賞清澈溪谷、瀑布之美，兩者現在都正值螢火蟲出沒的時期，讓你白天、晚上收獲不同的美。





▲圖片來源：上圖「旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣」、下圖「捲毛阿偉」於窩客島的文章分享。



嘉義竹崎觀景步道推薦

位在阿里山風景區附近的「石棹步道群」，總共有6條步道組成，不僅有整面山坡的茶園風光，也是飽覽日出、晚霞、雲海的絕佳景觀點，而步道之一的「霞之道」木棧步道兩旁還有茂密的竹林林立，療癒景色一次打卡；多為階梯的「阿拔泉山稜線步道」，也有多處可以停下來觀賞遠方山嵐景色，運氣好的話，還能看到壯觀的雲海風景。





▲圖片來源：上圖「貪吃猴」、下圖「撒野樂活小村婦」於窩客島的文章分享。



嘉義竹崎免費戲水區推薦

嘉義人的夏日玩水勝地「竹崎親水公園」，今年戲水區終於在5/4開始放水，原本的公園設施變成一處小型玩水樂園，淺池只到小腿肚的高度，可以放心讓小朋友游泳、戲水，除了溜滑梯，自帶水槍、水桶打水仗外，還有花灑、倒水桶灑水，夏天帶小孩來這免費嗨玩，此外，公園內也有吊橋、天空步道、野薑花步道等景觀，讓你玩整天都玩不完。



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肖楠母樹林

地址：嘉義縣竹崎鄉

電話：05-278-7006



阿拔泉山稜線步道

地址：嘉義縣竹崎鄉



石棹步道群

地址：嘉義縣竹崎鄉石棹1號

電話：05-259-3900



圓潭自然生態園區

地址：嘉義縣竹崎鄉

電話：05-259-3900



竹崎親水公園

地址：嘉義縣竹崎鄉中華路

電話：05-261-1181