來了、來了！又有優惠手搖杯可以喝了，七盞茶為了搶攻手搖杯控的必喝清單，特別推出一日限定好友日，一日限定優惠77折，獨具特色的飲品「美粒柚惑」5/7一日限定77折優惠，要讓手搖杯控可以在炎炎高溫之中，來一杯酸甜沁涼「美粒柚惑」、清爽一下。
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七盞茶「美粒柚惑」嚴選一芯二葉的台灣四季春茶，尾韻茶香綿延不斷，又可以徹底保留柚香，讓飲品保持口感清爽，而精髓更是落在100%鮮榨葡萄柚原汁，以及大份量的鮮果肉，入口後滿滿果粒，除了有飽足感外，還能補充維他命C，整杯飲品帶著酸甜果香滋味，讓人一口接著一口、欲罷不能。
七盞茶表示，只要在5/7(二)當天，到全省的七盞茶門市，並且加入七盞茶官方LINE好友，就可以在七盞茶每月好友日，享有「七盞茶好友價」。5月好友日限定優惠，七盞茶特別推出了獨具特色的飲品「美粒柚惑」優惠，只要到門市現場購買，就可以享有77折，原價75元的美粒誘惑，只要58元。
七盞茶好友日77折優惠
活動走期：2024/ 5/ 7(二)當日
活動辦法：活動當日於全省門市現場購買「美粒柚惑」，享有77折優惠。