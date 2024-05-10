師園鹽酥雞變成漢堡！經典台味代表「師園鹽酥雞」近年越玩越潮，這次特別攜手IG超人氣美式漢堡店「Big Al’s Burgers」，把台灣味的鹽酥雞變成炸雞排漢堡、鹽酥雞拼盤，即日起期間限定開賣，讓從晚餐吃到宵夜，炸雞控手刀先約衝、約拍IG打卡。



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「師園鹽酥雞、Big Al’s Burgers」時隔一年再度聯手，超高人氣的「師園蒜味雞排漢堡」即日起強勢回歸，特別選用比臉大的炸雞排，搭配師園特調比例的裹粉下鍋油炸，保留juicy多汁口感。此外在調味上也超多巧思，有鹽酥雞必備的蒜頭、九層塔，還有師園招牌胡椒鹽、Big Al’s特選美乃滋，不只台味、更多層次。





除了炸雞堡之外，本次還有「Big Al’s Burgers x 師園罪惡拼盤」快閃開賣，在拼盤裡一次吃到師園必點的鹽酥雞、雞軟骨、Big Al’s招牌炸雞，兩種炸雞、三種口感一次滿足，調味同樣搭配蒜頭、九層塔、師園胡椒鹽粉，打造超罪惡、超欠吃的「最肉」拼盤，超市和宵夜吃起來。







Big Al’s Burgers x 師園聯名新品資訊

販售期間：2024/05/02起，預計販售3個月。

售價：

Big Al’s Burgers x 師園蒜味雞排漢堡：$270

Big Al’s Burgers x 師園罪惡拼盤：$220

供應地點：Big Al’s Burgers（台北市松山區市民大道四段179號1樓）



詳細活動規範及供應情形，依 Big Al’s Burgers 官方公告為準。