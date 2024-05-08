出捷運站就開吃「微糖生活節」甜點市集！無論平假日，人潮不斷地中山站是年輕人最愛逛街、吃美食的好去處，尤其串連中山站和雙連站的心中山線形公園，每到週末都有不同主題市集等著大家前去尋寶。這次台北捷運再度和有趣市集聯手，推出五月限定「微糖生活節」甜點主題市集，每個週末不同甜點主題號召話題甜點快閃中山站，滿足大家的甜點胃。
擅長規劃主題市集的有趣市集，這次以「甜點」為主角在心中山現形公園中打造夢幻「微糖生活節」，整個五月份每逢週五至週日期間快閃登場，以抹茶、奶味、酒香、巧克力四大主題輪週登場，讓人每次來都有不同驚喜。
除了甜點主題外，也不乏手作小物、風格商品和人氣餐車等攤位，將陸續有「Devil&Angel-惡魔天使餐車」帶來滿料的肉餡捲餅；還有煙燻BBQ美式餐車「Taugamma頭家嬤」、美式煙燻手撕豬「Lighthouse Food Truck燈塔餐車」等。週六、週日爵士廣場再加碼邀請人氣樂團LIVE表演，在市集買一份甜點坐在廣場中享受愜意的音樂會。
推薦閱讀：整塊千層捲免費試吃狂！大阪神級甜點「Katachi形‧洋菓子」首間實體店快閃赤峰街商圈。
▲圖片來源為「Tau ga mma頭家嬤煙燻BBQ美式餐車」粉絲團。
心中山 微糖生活節市集 活動資訊
日期：2024/05/03(五)～2024/05/26(日) 連續四週 五六日
時間：週五17:00~21:00、週六14:00~21:00、週日14:00~20:30
地點：心中山線形公園 (捷運中山站至雙連站線型公園）& 爵士廣場 (六日限定)
中山站甜點主題市集
05/11～05/12 奶味
05/18～05/19 酒味
05/25～05/26 巧克力