現在訂台北大安伊普索酒店有優惠！Klook搶攻飯店控必住清單，將於即日起至5/31獨家推出台北大安伊普索酒店早鳥訂房5折起優惠，入住時間為開幕日至8月31日前。並且，Klook用戶預訂再加碼獨享的行政酒廊300元抵用券，可兌換咖啡、酒類與餐食，台北101的景觀大床房兩人入住還不到6,000元。





飯店控期待很久的「台北大安伊普索凱悅尚選酒店」，以搶眼色調打造全館136間不同風格的客房，不只具備坐擁101夜景的景觀客房，還可以選擇備有私人陽台及浴缸的豪華房。客房以音樂及復古為設計主軸，溫暖高彩度家具、配件及每房備有復古黑膠CD播放器，及EPISODE精選CD，帶旅人重回經典金曲年代。





同時，台北大安伊普索酒店客房內皆精選奢華備品，提供頂級寢具包含多家五星飯店採用的席伊麗床墊、精軟厚實的400織床單、降噪耳塞等；並選用紐約現代簡約保養品牌MALIN+GOETZ沐浴備品、韓國美髮沙龍御用品牌UNIX吹風機並於房內提供臉部穴道按摩棒，為旅客溫柔褪下旅程一天的疲憊。





此外，台北大安伊普索酒店與台中指標酒吧Lay Low合作打造的「The Social by Lay Low」空間，結合音樂、調酒、餐食、文藝及整面的黑膠唱片，將飯店傳統的大廳區域打造成宛如家裡客廳那般慵懶舒適的空間，提供入住旅客全天候享受多款免費零食及特色飲品，不僅將酒吧經典下酒菜搬到飯店，包含外婆辣菜脯起司、澳洲爐烤和牛等，也將邀請DJ與爵士樂團駐點演出，讓不管是酒店房客、鄰里居民或是小酌的潮流人士，隨時都能感受美食、調酒、音樂與文藝匯聚於此的鬆馳感。



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台北大安伊普索凱悅尚選酒店 開幕優惠

活動期間：5/6至5/31

活動內容：早鳥訂房5折起優惠，入住時間為開幕日至8月31日前，及Klook用戶預訂獨享的行政酒廊300元抵用券，可兌換咖啡、酒類與餐食，其中可看到台北101的景觀大床房兩人入住還不到6,000元。

活動官網：https://www.klook.com/zh-TW/hotels/detail/1411891-episode-daan-taipei



台北大安伊普索凱悅尚選酒店

地址：台北市大安區復興南路一段219-2號