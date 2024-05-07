泰國免簽延長6個月！2023年底泰國宣布台灣旅客可以「免簽證」造訪泰國入境停留30天，即日起再宣布加碼延長5/11-11/11半年期間，台灣人入境泰國免簽證。窩客島加碼推薦5大最夯泰國玩法，趁著「免泰簽」期間，現在就先買機票、暑假衝泰國玩起來。
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台灣人到泰國免簽證政策，讓許多人到泰國玩更方便、更省時，IG上已經大量洗版今年泰國潑水節的打卡照，這次「免簽」政策再延長半年，從5/11起延長至11/11，台灣人不用泰簽就能造訪泰國。其中，免簽期間更橫跨暑假，飛泰國玩也變成學生們、家長帶小孩旅遊的新歡。
看準這波「免泰簽延長」話題，各間旅行社也推出泰國行程推薦方案，其中包含可樂旅遊「曼芭FUN暑假」行程，玩遍太空水樂園、賽福瑞動物園、暹羅海洋世界，兒童團費再減NT6,000元，暑假出遊先訂起來。此外Klook也推薦「曼谷觀光巴士」一趟就能看遍金山寺、曼谷大皇宮、鄭王廟等10多個知名景點，搭配專人服務的米其林美食，一趟就搞定。
此外，泰國夜間娛樂也推薦「Opulence豪華郵輪」在湄南河上享用海鮮大餐、欣賞夜景超浪漫。傍晚時間也可以衝「Ocean Sky Pattaya海洋天空郵輪」欣賞日落、海鮮大餐，加碼「人妖秀、猛男秀」一趟太精彩。泰國夜生活也推薦「Sky Beach酒吧」享受空中酒吧極佳夜景視野，趁著這波「泰國免簽延長」衝起來。
免泰簽延長資訊
免簽時間：即日起至2024/11/11
免泰簽推薦泰國行程
可樂旅遊「曼芭FUN暑假」：太空水樂園、賽福瑞動物園、暹羅海洋世界
活動網址：https://walkr.tw/QE8W7bfF
Klook曼谷觀光巴士行程
活動網址：https://walkr.tw/qGseMZyP
Klook Opulence豪華郵輪行程
活動網址：https://walkr.tw/ubd2kYJe
Klook Ocean Sky Pattaya海洋天空郵輪行程
活動網址：https://walkr.tw/YqT3QnK7
Klook Sky Beach酒吧行程
活動網址：https://walkr.tw/oLCnSE76