「花毛かき氷喫茶」是一家廣受好評、進駐黎明新村老宅的台中刨冰店，主要以當季水果、自製漬物等入刨冰，每款日式刨冰都如一座精緻又繽紛的冰山。除了供應數款用心製作的日式刨冰之外，也有咖啡、熱茶和可頌鬆餅，即便不吃刨冰，也能在「花毛かき氷喫茶」度過愉悅的午後時光。
踏入「花毛かき氷喫茶」便會看見木製的日式風格櫃檯，用餐空間同樣選用大量木質元素，並以日式風格小物和植栽妝點，滿溢日式氣息，每一隅都相當賞心悅目。且「花毛かき氷喫茶」每組座位都有保持一定的距離，因此每個人都能在此舒心地享受日式刨冰。
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「月桃荔枝刨冰」是「花毛かき氷喫茶」超人氣季節冰品之一，包含月桃醬、荔枝醬、荔枝生乳酪等，以及一顆香甜飽滿的荔枝。每一口都感受得到荔枝香氣，荔枝控肯定會喜歡；除了刨冰之外，烤至金黃色的「起士可頌鬆餅」也很推薦，酥脆又鬆軟、香濃起士徘迴唇齒之間，著實令人難忘。
花毛かき氷喫茶推薦
季節限定冰品、起士可頌鬆餅
花毛かき氷喫茶店家資訊
地址：台中市南屯區干城街243巷4弄16號
電話： 04-2251-1052