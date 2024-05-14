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東區大創旗艦店開幕！平價版無印良品Standard Products進駐，必買黃麻提袋、壓克力收納盒推薦。

2024-05-14 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：DAISO 人氣：1,500
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編輯 張人尹

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東區大創旗艦店，3大品牌逛到爽！平價日本百元商店「DAISO JAPAN大創百貨」在台灣也人氣超高，近年更引進副牌「Standard Products、THREEPPY」一次包辦了平價、質感、精緻風格，這次大創集結3大品牌，第一次在台北打造全新「DAISO明曜百貨旗艦店」，讓東區逛街熱點又加一。

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DAISO明曜百貨旗艦店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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大創「DAISO明曜百貨旗艦店」佔地260坪大空間，是全台最大旗艦店，也是台北第一間結合DAISO、Standard Products、THREEPPY三大品牌的旗艦店，雖都是販售日系雜貨小物，但三間品牌有著不同風格，大創集結生活小物、主打平價高CP值，Standard Products被稱為「平價版無印良品」主打簡約質感家居小物，而THREEPPY則是走精緻、可愛的少女感，飾品與餐具系列都是必推必買。
DAISO明曜百貨旗艦店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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在本次旗艦店中，推薦必買品項包含Standard Products家居小物，包含「木芯蠟燭、關市刀具、今治毛巾」等質感用品，還有文青必備的「品牌LOGO袋」系列，除了有4種顏色、代表4個國家之外，還有DAISO明曜旗艦店限定販售的黃麻袋也一定要入手。此外，收納必備的「壓克力收納盒」系列，價格大約只有市面5折，也是網友推薦必買的熱門商品。
DAISO明曜百貨旗艦店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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另外，精緻少女系的THREEPPY，則推薦正版授權的「迪士尼公主、瑪麗貓」系列收納包、保溫杯等限定周邊，以及主推粉嫩色系、特色花紋的收納袋、收納籃，還有經典必買「99元均一價」的飾品系列，從耳環、項鍊、髮飾等，讓人逛到不想出來。
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DAISO明曜百貨旗艦店

地址：台北市大安區忠孝東路四段200號9樓

 

 

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