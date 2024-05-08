就是要陪你一起寵媽咪！BUNA CAFÉ布納咖啡不只是要你陪媽咪一起品嚐美食、還要幫你省錢包，除了有母親限定加價299元龍蝦大餐之外，還有滿額加贈「康乃馨」幫你跟媽媽告白、以及酒類品項第二杯半價活動，同時即日起至6月底集滿7間分館可以獲得價值3000元的貴賓券。







BUNA CAFÉ布納咖啡即日起至5/19特別推出了母親節限定套餐，其中首推「避風塘鮮蝦義大利麵佐炙燒龍蝦」，將蒜碎、紅蔥酥、豆酥炸香後與辣椒蔥花一同爆炒，先後加入鮮蝦、義大利麵後有著十足香氣，其蒜香與豆酥香為料理增添層次，搭配彈牙炙燒龍蝦，絕對讓媽咪挑剔的味蕾大滿足。





此外，喜歡吃肉肉的媽咪一定不能錯過「紐西蘭P.S沙朗佐墨西哥豬肋海陸餐」，選用優質閹公牛或未孕的母牛，其飼養24~36個月的密集油花，既有著豐富Omega3脂肪酸，更以鮮美肉質叫人一口接一口。還有「德式豬腳佐法式羔羊海陸餐」則選用飼養6個月大的紐西蘭羊肋排，有著軟嫩細緻肉質外，卻沒有羊羶味、吃一口就會回不去的必吃美食。





同時，即日起至6月底還有「布納咖啡月」，在活動期間內在各分店內，單筆消費滿600元即可獲得該分店店章一枚，集滿7間分館可以獲得價值3000元的貴賓券。而收集二店章也可以兌換「任選飲品乙杯」、集不同三店章兌換「任選保溫瓶乙個」等優惠好禮。



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BUNA CAFÉ布納咖啡母親節活動

活動期間：5/11~12

活動內容：

1、凡點套餐或單點滿600元即贈送康乃馨一朵及卡片

2、若以女性消費達到低消或點套餐，也會贈送康乃馨一朵（送完為止）



BUNA CAFÉ布納咖啡滿額集點活動

活動期間：即日起至6月底

活動內容：單筆消費滿600元即可獲得該分店店章一枚，集滿7間分館可以獲得價值3000元的貴賓券。



BUNA CAFÉ布納咖啡酒類品項第二杯半價

活動內容：即日起只要到所有布納咖啡店上消費，所有酒類品項(紅白/啤酒)不需同品項即可享第二杯半價優惠。(價低優先)