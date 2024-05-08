一天又平安的過去了，感謝飛天小女警的努力！經典卡通「飛天小女警」是許多少女的童年回憶，隨著近年Y2K的熱潮，也讓飛天小女警的活潑風格、強烈配色強勢回歸，這次特別打造「飛天小女警25週年快閃店」北中南同步登場，窩客島帶你開箱東區「飛天小女警快閃店」加價購串珠、飲品免費喝等活動，鐵粉衝朝聖。



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這次「飛天小女警25週年快閃店」在5/9起於台北、台中、高雄同步開幕，台北東區位於「CACO、WAVE SHINE」複合店登場，一次就能逛服飾、逛泳衣、逛飛天小女警周邊小物。配合本次活動，CACO與WAVE SHINE都特別推出「飛天小女警」系列新品，Y2K潮流服飾、帽子、包包、泳衣等穿搭配件一次都能Get。







鐵粉一定都知道，飛天小女警以「糖、香料、一些美好事物」以及靈魂「化學物X」所組成，在快閃店中以此為概念，打造限定「飛天小女警」串珠實驗室，只要消費飛天小女警系列商品，就能加價199元體驗串珠活動，自己選色搭配、還能加購「花花、泡泡、毛毛」造型吊墜，此外，CACO消費滿1500就送「飛天小女警化妝鏡」，限定周邊一定要收藏。





飛天小女警25週年快閃店 營業資訊

除此之外，只要在東區快閃店內CACO或WAVE SHINE，消費任一款飛天小女警限定商品，就能免費獲得一杯「東區限定飲品」，任選冰美式、熱美式，以及莓果氣泡飲、百香氣泡飲、玫瑰氣泡飲，並且還可以任選貼上一張飛天小女警限定貼紙，打造專屬打卡飲料。

台北場: 台北東區複合旗艦店

地點：台北市大安區敦化南路1段219號

日期：2024/05/09-2024/06/10



台中場: 台中大遠百11樓

地點：台中市西屯區臺灣大道三段251號11樓

日期：2024/05/09-2024/05/27



高雄場: 高雄大立百貨3樓

地點：高雄市前金區五福三路57號

日期：2024/05/09-2024/06/10



台北東區 飛天小女警25週年快閃店 限定活動

1、串珠加價購

活動方式：

5/9起，於快閃店購買飛天小女警系列加價$199即可獲得「DIY飛天小女警獨家手機愛心串珠掛繩」，可另外加購三位主角頭飾$50元/個。



2、隨身鏡滿額贈

活動方式：

5/9起，於CACO官網＆快閃店購買飛天小女警系列，滿$1500即贈「飛天小女警化妝鏡乙枚」。

5/9起，於WAVE SHINE官網＆快閃店購買WAVE SHINE飛天小女警系列，滿$3,500即贈「飛天小女警包包乙個」。



3、飲料免費送

活動方式：

5/9起，於台北東區複合旗艦快閃店購買飛天小女警系列即贈獨家飛天小女警主題貼紙並可兌換東區限定飲品乙杯。



詳細活動規範及供應情形，依 飛天小女警25週年快閃店 官方公告為準。