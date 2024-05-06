搶攻粉絲荷包的超商必買造型甜點「可以吃的角色麻糬（食べマスモッチ）」迄今已經推出多個人氣IP，像是日本插畫家筆下的療癒角色卡娜赫拉、前陣子非常火紅的動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》的安妮亞等通通都變身為萌度爆表的Q彈麻糬，而這次鎖定日本三麗鷗，打造數款兼具視覺與味覺的新品在日本全家登場！



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▲圖片來源／株式会社バンダイ キャンディ事業





日本全家限定！人氣三麗鷗角色化身Q彈造型麻糬登場

日本超商最療癒的甜點就屬「可以吃的角色麻糬（食べマスモッチ）」，不定期與各樣的角色IP合作，共同打造一系列讓粉絲們陷入搶購風潮的可愛甜點。這次迎來三麗鷗角色款，精選了大耳狗、庫洛米、布丁狗及人魚漢頓4個角色，分別推出「大耳狗&庫洛米」、「布丁狗&人魚漢頓」兩種組合。每個角色口味各異，大耳狗為卡士達餡，庫洛米是紅豆餡，布丁狗是草莓餡，人魚漢頓則是牛奶餡。



▲圖片來源／株式会社バンダイ キャンディ事業



■商品資訊

商品名稱：「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&クロミ」

售價：2個358日幣(含稅)

販售地點：日本全家便利商店

販售日期：2024年4月16日起

商品詳情





▲圖片來源／株式会社バンダイ キャンディ事業



■商品資訊

商品名稱：「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ハンギョドン」

售價：2個358日幣(含稅)

販售地點：日本全家便利商店

販售日期：2024年4月16日起

商品詳情





此外，每款角色個別推出了開心、大笑、驚嚇等10款豐富表情，療癒感直線飆升，意圖讓人捨不得吃！其中第10款為隱藏版，讓人在購買時更添驚喜感！



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