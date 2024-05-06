為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 三麗鷗人氣角色大耳狗、庫洛米、布丁狗通通化身Q彈造型麻糬，日本全家超商推出獨家超可愛限定新品。

三麗鷗人氣角色大耳狗、庫洛米、布丁狗通通化身Q彈造型麻糬，日本全家超商推出獨家超可愛限定新品。

2024-05-06 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社バンダイ　キャンディ事業 人氣：149
share
特派員 Trish

特派員 Trish

搶攻粉絲荷包的超商必買造型甜點「可以吃的角色麻糬（食べマスモッチ）」迄今已經推出多個人氣IP，像是日本插畫家筆下的療癒角色卡娜赫拉、前陣子非常火紅的動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》的安妮亞等通通都變身為萌度爆表的Q彈麻糬，而這次鎖定日本三麗鷗，打造數款兼具視覺與味覺的新品在日本全家登場！

推薦閱讀：日本麥當勞兒童餐「三麗鷗系列」酷洛米、Hello Kitty都有，三麗鷗粉絲不能錯過
人氣三麗鷗角色化身Q彈造型麻糬登場 
▲圖片來源／株式会社バンダイ　キャンディ事業

 

日本全家限定！人氣三麗鷗角色化身Q彈造型麻糬登場

日本超商最療癒的甜點就屬「可以吃的角色麻糬（食べマスモッチ）」，不定期與各樣的角色IP合作，共同打造一系列讓粉絲們陷入搶購風潮的可愛甜點。這次迎來三麗鷗角色款，精選了大耳狗、庫洛米、布丁狗及人魚漢頓4個角色，分別推出「大耳狗&庫洛米」、「布丁狗&人魚漢頓」兩種組合。每個角色口味各異，大耳狗為卡士達餡，庫洛米是紅豆餡，布丁狗是草莓餡，人魚漢頓則是牛奶餡。

▲圖片來源／株式会社バンダイ　キャンディ事業

■商品資訊
商品名稱：「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&クロミ」
售價：2個358日幣(含稅)
販售地點：日本全家便利商店
販售日期：2024年4月16日起
商品詳情


▲圖片來源／株式会社バンダイ　キャンディ事業

■商品資訊
商品名稱：「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ ポムポムプリン&ハンギョドン」
售價：2個358日幣(含稅)
販售地點：日本全家便利商店
販售日期：2024年4月16日起
商品詳情


此外，每款角色個別推出了開心、大笑、驚嚇等10款豐富表情，療癒感直線飆升，意圖讓人捨不得吃！其中第10款為隱藏版，讓人在購買時更添驚喜感！

▲圖片來源／株式会社バンダイ　キャンディ事業

▲圖片來源／株式会社バンダイ　キャンディ事業
 
▲圖片來源／株式会社バンダイ　キャンディ事業



▲圖片來源／株式会社バンダイ　キャンディ事業

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#三麗鷗
morechevron_right
文章關鍵字
三麗鷗 全家便利商店 日本 甜點 more
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up