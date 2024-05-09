三麗鷗鐵粉新歡「酷洛米」在小七！台灣7-ELEVEN即日起引進全新「酷洛米霓虹抽抽樂」，玩法如同扭蛋店的「一番賞」，總共有11種不同獎項讓鐵粉試手氣，其中包含超萌「酷洛米手指娃娃、酷洛米化妝提包、酷洛米發光立牌」，酷帥系風格讓三麗鷗粉絲通通衝小七抽起來。



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7-ELEVEN即日起在限定門市推出「酷洛米霓虹抽抽樂」活動，每抽300元可以抽一個獎項，總共有70抽、11種不同獎項，每抽都有獎。其中獎項包含酷洛米毛巾、置物罐、留言白板、手提袋、造型化妝包等實用小物，而大獎系列則有超可愛「酷洛米手指娃娃」，以及絨毛質感「酷洛米折疊椅」，粉絲通通要試手氣帶回家。







除此之外，如果買到門市70抽裡面的最後一抽，除了原先的獎項之外，還可以加碼獲得隱藏版周邊「酷洛米發光壓克力立牌」，所以看到門市裡剩下的籤不多時，建議一次包牌、通通入手，就能把隱藏版發光壓克力立牌帶回家。





7-ELEVEN 酷洛米霓虹抽抽樂

活動期間：2024/5/8起，抽完為止

活動門市：7-ELEVEN限定門市供應

活動方式：每抽300元，共有70抽，多達11種不同的獎項，抽抽都有獎。

活動獎項：

折疊椅、絨毛娃娃、化妝提包、手指娃娃(紫/藍)、造型化妝包、手提袋(粉紅/紫)、留言白板、置物罐組(一組2入)毛巾組(一組2條)

加碼獎項：購買最後1抽，還可以獲得最後賞-酷洛米發光壓克力立牌。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。