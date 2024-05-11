一不小心就是愛上北投溫泉、北投晶泉丰旅將在2024年8月開始營運，要讓溫泉控來一次就會真心愛上晶泉丰的好。除了溫泉和市郊景觀為最大賣點之外，還有客房擁有「獨立雙湯池」以及「戶外三湯池」設計，讓溫泉控不能不喜歡，此外住宿專案經過日本「永續健康旅遊」認證，就是要搶攻北投必泡溫泉清單。
亮點之一，作為晶華國際酒店集團首次進駐台北溫泉區的指標飯店，北投晶泉丰旅響應國際間重視的永續議題，率先取得「黃金級候選綠建築」證書，建築設計到施工階段，全面導入綠建築標準，減少工程對於環境的衝擊，實踐節能減碳，在綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、水資源及汙水垃圾等七大評估指標上展現優異成績，旅人悠遊於會呼吸的綠建築物中，享受更高品質的住宿體驗，為社會共創出更加美好的永續價值。
同時，北投晶泉丰旅的室內外空間設計匯聚了百年湯泉的人文歷史與大自然景色意象，以「泉、煙、岩、織、浸、紋」六大主題為靈感，展現出獨特的溫泉文化風情。飯店外觀以花岡石灰白色為主調，搭配格柵設計給人細緻且沉穩的感受。大廳則以溫潤的深淺大地色調打造出低調奢華的氛圍感，喚起早期北投三角藺草事業的蓬勃記憶，藉此向北投的傳統手藝致敬，傳承美好的印象。
並且，北投晶泉丰旅擁有94間溫泉客房與套房，以日式禪風結合大地色系設計，牆面點綴著台灣陶藝家手燒蘭花型態陶片，隱喻花舞滿天落於大地的沉澱心境，讓旅客能夠從視覺上開始放鬆身心。絕大多數的客房擁有獨立雙湯池，精心設計的景觀套房更可獨享戶外三湯池，旅客在舒心泡湯之餘，可盡情欣賞大屯山或北投市區的迷人風光。此外，飯店還擁有22間獨立溫泉湯屋，設計以板岩搭配原木，營造出隱密而典雅的空間。
除了在客房中享受溫泉外，北投晶泉丰旅也設有男女大眾風呂，風呂的設計是以「山」、「壑」為元素，展現大屯山系及磺溪谷的自然風格，其中一間採用木質調禪風設計，營造出明亮的視覺享受；另一間則採用石牆與木質格柵相結合的設計，讓人感受到混搭的質樸之美。飯店率先引進日本「溫泉入浴指導員」服務，由赴日受訓且擁有合格執照的指導員，解說溫泉知識及泡湯禮節，以溫泉保健為核心，讓旅客在享受泡湯的同時，更深入了白磺溫泉知識及北投泡湯文化。
最後，北投晶泉丰旅擁有戶外泳池、水療風呂、健身房、以及兒童天地等豐富多元的設施，其中特別引進晶華酒店自創品牌、連續7年榮獲「World SPA Award世界SPA大獎」全台最佳飯店SPA首獎的「沐蘭Wellspring SPA」，為旅客提供精湛的芳療技藝與貼心細膩的服務，讓旅客在放鬆身心的同時，感受到最高品質的享受。
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北投晶泉丰旅5大亮點
1、台灣「黃金級綠建築規格」飯店
2、客房擁有「獨立雙湯池」以及「戶外三湯池」設計
3、引進日本「溫泉入浴指導員」服務
4、住宿專案經過日本「永續健康旅遊」認證
5、邀請台最佳飯店SPA得主「沐蘭SPA」駐店
北投晶泉丰旅 Wellspring by Silks Beitou
地址：台北市北投區泉源路19號