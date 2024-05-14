史努比周邊，沒有要放過粉絲的錢包！近期史努比粉絲很有感，除了史努比快閃店、史努比專賣店之外，超商預購的「史努比小物」更是讓人買得很方便、也會買到剁手手。這次窩客島整理近期9款超萌史努比小物，超商「史努比小包、史努比水壺」，還有康寧「史努比保溫杯壺」買一送一優惠，很有理由買下去。



推薦閱讀：飛天小女警快閃店！東區「飛天小女警25週年快閃店」開箱，飛天小女警串珠、飛天小女警飲品免費喝。







康寧史努比買一送一

在粉絲社群瘋傳的「康寧史努比保溫杯瓶」系列，讓鐵粉看到都大喊好欠買。其中包含極簡文青系的「SNOOPY復刻黑白」系列，以及溫柔黃、綠色系的「SNOOPY露營趣」共2大系列花色，推出多款容量、不同功能的保溫杯瓶，其中800ml大容量「不鏽鋼手提保溫杯」更是最多粉絲推薦的「喝手搖杯」必備款。



這次康寧慶祝母親節，特別針對「史努比保溫杯瓶」系列，於百貨通路獨家推出快閃買一送一優惠，在母親節活動檔期期間，只要買「SNOOPY復刻黑白」任一款項，就送「SNOOPY露營趣」同款項商品，超狂買一送一優惠趁機買起來。







史努比小包系列

即日起在7-ELEVEN ibon機台，或是門市掃條碼都能預購多款史努比小物，其中粉絲討論度最高的，包含兩款史努比小包系列，「迷你斜背包」有燕麥色史努比、奶油色胡士托、抹茶色查理布朗選擇，搭配小提把超可愛。另一款「隨身小方包」則容量較大，推出白色、淺藍、淺灰、棕色，搭配刺繡的史努比、狗屋圖案，鐵粉川大超需要。





史努比外出小物

為了讓人買小物買得理直氣壯、買得很有理由，這次周邊也設計實用系的2款小物，其中「史努比日安輕巧口袋傘」收納完只有13公分，體積小、還有黑膠塗層可當陽傘使用，實用度超高。另一款「史努比保溫口袋杯」也是輕巧小體積，容量200mL適合通勤帶在包包裡，無論燕麥色、奶油黃色都可愛。







史努比收納小物

再買都不嫌多的收納包系列，推薦入手超高CP值「輕便購物袋」，防潑水、大容量，而且耐重10公斤，買菜購物超需要。此外還有耍可愛專用「簡約棉麻手袋」，方形設計搭配3種不同圖案，直接幫穿搭再加分。收納小物必備的「史努比收納包組」則一次擁有大化妝包、小零錢包，放包包裡分類雜物剛剛好。









康寧史努比系列販售資訊

鋅動輕瓷不鏽鋼隨行保溫杯500ml：1,480元（買SNOOPY復刻黑白款，送SNOOPY露營趣款）

鋅動輕瓷不鏽鋼隨行燜燒罐580ml：1,580元（買SNOOPY復刻黑白款，送SNOOPY露營趣款）

鋅動輕瓷不鏽鋼雙飲保溫杯610ml：1,680元（買SNOOPY復刻黑白款，送SNOOPY露營趣款）

鋅動輕瓷大容量不鏽鋼手提保溫杯800ml：1,680元（買SNOOPY復刻黑白款，送SNOOPY露營趣款）

提把隨行玻璃杯710ml：650元（買SNOOPY復刻黑白款，送SNOOPY露營趣款）



7-ELEVEN 史努比周邊預購資訊

活動期間：2024/05/08起

預購方式：

1、憑預購條碼至門市櫃台預購。

2、使用ibon機台，點選寄件/購物>門市預購>依目錄選擇>出版品>肖像商品3



7-ELEVEN 史努比周邊推薦

口袋杯（共2款）：259元/款

口袋傘（共3款）：499元/款

迷你斜背包（共3款）：299元/款

大購物袋（共2款）：169元/款

簡約棉麻手袋（共3款）：199元/款

收納包大小組（共3款）：399元/款

隨身小方包（共4款）：399元/款



詳細活動規範及供應情形，依 各通路 官方公告為準。