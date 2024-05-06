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LAWSON最新聯名甜品來囉！Uchi Café X GODIVA厲害蛋糕捲、可麗露＆毛豆麻糬名店聯名甜點，吃貨快筆記。

2024-05-06 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：LAWSON 人氣：78
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特派員 Trish

特派員 Trish

日本連鎖超商「LAWSON」是許多台灣人抵達日本的第一站！除了有必買的超人氣經典炸雞、炸串等熱食外，琳瑯滿目的零食、甜點也攻佔旅人們的荷包！這次精選了最新LAWSON必買的聯名甜點，即將訪日的旅人快筆記！下飛機衝LAWSON就先買這幾款！

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LAWSON必買的聯名甜點
 

必買01：Uchi Café ×GODIVA 巧克力蛋糕捲 -內餡（酥脆口感）

由LAWSON的Uchi Café與比利時皇家御用巧克力品牌GODIVA聯手打造，嚴選GODIVA濃郁香醇的巧克力製成的奶油內餡，並添入口感酥脆的薄餅脆片，增添不同口感。售價430日幣。
巧克力蛋糕捲 

 

必買02：Uchi Café ×GODIVA可麗露

精選法國及比利時產的巧克力，分別製成表層巧克力及濃厚巧克力餡，打造香氣濃郁、外酥內軟的經典法式甜點「可麗露」。售價343日幣。
可麗露 

 

必買03：Uchi Café ×GODIVA Q彈銅鑼燒（巧克力豆餡）

LAWSON經典的Q彈銅鑼燒遇上GODIVA，迸出甜蜜新滋味！添加了帶有巧克力豆的巧克力奶油及濃郁生巧克力，製成了兩種不同的口感，打造層次風味的香濃銅鑼燒。售價376日幣。
Q彈銅鑼燒 

 

必買04：日本東北限定！Uchi Café × ずんだ茶寮 Ｑ彈蛋糕捲（毛豆奶昔風味）

以ずんだ茶寮的招牌商品「毛豆奶昔」的概念製成，打造毛豆風味的蛋糕捲，內餡為帶有毛豆麻糬的Q彈口感的奶油慕斯。獨家滋味只在日本東北地區才能買到！售價420日幣。
Ｑ彈蛋糕捲 


販售店舖：東北地區的LAWSON（青森縣、秋田縣、岩手縣、宮城縣、山形縣、福島縣）

 

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