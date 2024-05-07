真正的和牛愛好者會把日本各地的銘品牛都吃過一次！本次要介紹的餐廳堅持選用廣島和牛「榊山牛」，作為招牌食材，消費者可以徹底享受和牛全部位的燒肉全餐。「肉匠 Furusato 銀座本店」正式於2024年4月23日插旗東京銀座，餐廳內提供榊山牛的牛舌、橫膈膜、肝等美味食材。一起來詳細了解！

肉匠 Furusato 銀座本店

燒肉 Furusato 的本店在廣島，在當地已經是知名的燒肉店，東京銀座店是關東地區的第一間分店，方便自由行的旅客。店內提供iPad點餐，午餐套餐價格為13,000日圓，晚餐為18,000日圓、27,000日圓，含稅。適合帶著家人一起享受，或和伴侶來一趟慰勞之旅。除了燒肉以外，店內將有2名常駐的侍酒師和精通多種語言的葡萄酒顧問。店內提供的葡萄酒包括從奈良縣產的葡萄酒，建議可以搭配飲用。



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肉匠 Furusato 銀座本店：生牛肉

店內的招牌食材是在廣島縣安藝郡、熊野町地區生產的和牛品牌「榊山牛」，目前只有2戶飼養農家，每月只能生產13～15頭，可謂非常稀有，原先只在廣島縣內流通，現在終插旗東京。照片中的榊山生牛肉為3,300日圓。







肉匠 Furusato 銀座本店：特選橫膈膜

榊山牛的飼育牧場選用廣島縣產的稻草，以及人類食材同等的大豆和玉米等指定穀物作為主食，飼育過程也比一般牛隻多出100天以上，總共長達32個月（974天），長期肥育才能產出高級肥美的牛肉。因此，不管是哪個部位，都鮮甜好吃，特選橫膈膜一盤為7,480日圓。







肉匠 Furusato 銀座本店：特選薄切牛舌

一般和牛肉是鮭魚粉紅色，但榊山牛則是接近紅豆色的深紅色，這是因為日本美食家認證的「旨味」成分含量高達和牛的1.5倍，經過烘烤以後，一咬下去就能體會到美味在口中炸開。 廣島直送的和牛特選薄切牛舌一份6,600日圓。







肉匠 Furusato 銀座本店：鹽燒牛百葉

牛百葉其實就是牛的胃袋，肉匠 Furusato 特地發揮創意，製作成類似生魚片的形式，很適合當作前菜。價格為1,980日圓。







肉匠 Furusato 銀座本店：沙朗

沙朗一人份共有2片，價格為4,620日圓。目前榊山牛的肉源有在進行控管，想在其他餐廳吃到，幾乎可以說是不可能！目前，預約網站也有中文翻譯，對於台灣人來說也很方便，身為和牛控的你，快手刀預約吧！



地址：東京都中央區銀座8-8-11 博品館大樓5F交通方式：東京地鐵銀座線、丸之內線、日比谷線，從銀座站A2出口步行5分鐘；JR新橋站從銀座口步行3分鐘；東京地鐵銀座線新橋站出口1步行3分鐘預計每餐價格：午餐約10,000日圓、晚餐20,000日圓～30,000日圓營業時間：11：00～15：00（最後點餐時間14：30）、17：00～22：00（最後點餐時間21：30）