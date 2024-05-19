誰說便宜沒好貨，很多台中人也不知道的古早味飲料！篤行國小對面的老茶行「正苑茗茶」不只賣茶葉，還有販售鋁箔袋飲料，共有紅茶冰、綠茶冰、洛神冰、冬瓜冰四款口味，均一價9元，任選十包只要70元，因此客人大多以十包為單位購買，甚至一次直接帶走上百包也大有人在。
「正苑茗茶」就在篤行國小正對面，外觀與一般茶行無異，因此不少在地人也不曉得這裡有販售經濟實惠的古早味飲料。而許多老客人從小喝到大、從一包5元的時候就開始喝，縱使物漲全面飆漲，現今「正苑茗茶」的飲料依舊維持十元有找的銅板價。
推薦閱讀：紅茶控都拿家庭號水壺去買！艋舺美食傳奇「陳冰商號」，開攤一小時就賣完的古早味紅茶冰。
老闆表示，「正苑茗茶」的古早味飲料皆為純手工製作、未添加防腐劑，因此不能常溫久放，推薦冷凍保存口感最佳，待冰稍融後，質地猶如飲用冰沙般沁涼暢快！「紅茶冰」甜味宜人，不會像有些古早味紅茶喝起來過於甜膩；「綠茶冰」則趨近茉莉綠茶的滋味，散發淡淡的花香；「洛神冰」酸中帶點甜，仙楂存在感明顯；「冬瓜冰」甘醇消暑，解膩好選擇。
正苑茗茶推薦
紅茶冰、綠茶冰、冬瓜冰、洛神冰
正苑茗茶店家資訊
地址：台中市北區篤行路314號
電話：04-2201-4184