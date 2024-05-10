肯德基松露炸雞堡，起司控、松露控都瘋了！讓速食控百吃不膩的「肯德基咔啦雞腿堡」，微辣、酥脆的炸雞就是靈魂，不定期推出的新口味，更是讓鐵粉吃到超涮嘴。這次，肯德基又把經典的「咔啦雞腿堡」加料升級，推出全新「松露起司圈咔啦雞腿堡」，除了濃郁奶香、松露香氣的松露起司圈、搭配特調醬汁， 新品準時開吃。



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先前肯德基推出期間限定「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」，在炸雞堡中夾入濃郁的炸起司圈，掀起一波起司熱潮，這次肯德基新品「松露起司圈咔啦雞腿堡」把其中的「起司圈」再升級，加入濃郁的松露增添風味，此外更搭配酸奶風味為基底的美式牧場醬，一次擄獲起司控、松露控的胃。







除了新品之外，肯德基也透露隱藏版「買一送一、買一送三」限定活動，在5/1-5/31期間，只要登入「PK雙饗卡APP」，每天都有一次玩遊戲抽獎機會，其中獎項包含「肯德基花生起司雞柳捲」買一送一、以及必勝客比薩買一送三優惠，此外，如果用APP下單訂外送、外帶自取，還能再抽東京來回機票，速食控宅在家也要點起來。





肯德基 松露起司圈咔啦雞腿堡 販售資訊

上市日期：2024/05/14

售價：

松露起司圈咔啦雞腿 單點：$147元

松露起司圈咔啦雞腿堡 嚐鮮券：$157元(優惠代碼：50426)

松露起司圈咔啦雞腿堡XL餐：$242元



PK雙饗卡APP 天天抽買1送3優惠活動

活動期間：2024/05/01-05/31

活動內容：「PK雙饗卡APP」天天登入免費抽買1送3、買1送1等超值優惠券，透過APP下單再抽東京來回機票。



詳細活動規範及供應情形，依 肯德基、PK雙饗卡APP 官方公告為準。