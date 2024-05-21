台中冰店加一！審計新村附近新開了一家手工綿綿冰專賣店，「一起癮冰室」以當季新鮮水果和食材製成冰淇淋，用料實在、份量又大方。而且「一起癮冰室」不僅供應數種口味的綿綿冰，也有黑糖剉冰、手工豆花、甜湯和燒仙草，即便不方便吃冰的人也能在此解饞。







「一起癮冰室」環境小巧，整潔、明亮又舒適，搭配綠色植栽和老闆蒐藏的公仔作為裝飾，雖然座位數有限，但通常吃冰、甜湯和豆花的時間也不會太久，客滿之際不妨先至審計新村逛逛、再回來消暑。 只是要注意的是，「一起癮冰室」採不定休，建議出門前先查看官方FB或IG。

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傳統黑糖挫冰使用的是老闆自己炒的黑糖，濃郁的黑糖香氣之中帶有一絲焦香氣息，「綜合黑糖剉冰」之中有滿滿的紅豆、珍珠、花生，再加上三球黑糖冰球，沁涼消暑又不會太甜膩；老闆表示，綿綿冰都是給客人完整的三球，份量幾乎等同於大多數冰淇淋店的兩倍。



綿綿冰口味都是以新鮮食材製作，每日供應品項不一定，藍莓優格冰淇淋酸酸甜甜，並帶有藍莓果粒；百香果冰淇淋，百香果香氣和酸度都很鮮明，具有高人氣；此外,「一起癮冰室」除了冰品之外,也有供應甜湯、手工豆花、豆漿和燒仙草，一樣都是老闆手工自製。







一起癮冰室推薦

百香果綿綿冰、綜合黑糖冰



一起癮冰室

地址：台中市西區美村路一段370號

電話：04-23016112