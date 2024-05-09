堪稱最多粉絲、最多人喜歡收集的啤酒小物「海尼根必收小物」真的來了！海尼根宣布首次與全球知名軍靴品牌PALLADIUM跨界合作推出潮流包款，包含PALLADIUM多功能波士頓旅行袋或海尼根、PALLADIUM斜跨手機包，7-11統一超商獨家限定299加價購。
海尼根攜手法國軍靴品牌PALLADIUM以跨度探索為概念出打造出前所未有、台灣獨家限量2大潮流包款，包含多功能波士頓旅行袋、斜跨手機包，整體結合了雙品牌指標性設計，包款上除了印上年度活動標語「Afterwork By Heineken」，並以象徵海尼根的綠色設計點綴，充滿海尼根的風格讓你展現出與眾不同。
並且，海尼根PALLADIUM多功能波士頓旅行袋的潮流感與容量兼具，同時可以有手提、斜背等多種背法，是各種旅行的最佳夥伴。而海尼根PALLADIUM斜跨手機包的輕巧設計，不僅攜帶方便，也可作為護照包來使用。此外，多功能波士頓旅行袋推出潮流人士必備的銀色及低調實用的黑色，斜跨手機包則是推出兩款適合平常搭配的黑色和白色，堪稱粉絲必收。
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7-11獨家加價購「海尼根PALLADIUM」波士頓旅行袋、斜跨手機包
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海尼根 | PALLADIUM多功能波士頓旅行袋(黑) / 299元進行加購
海尼根 | PALLADIUM多功能波士頓旅行袋(銀) / 299元進行加購
海尼根 | PALLADIUM斜跨手機包(黑) / 299元進行加購
海尼根 | PALLADIUM斜跨手機包(白) / 299元進行加購