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必勝客很懂！超軟Ｑ手感「必勝起司造型觸控小夜燈」獨家限量加價購，搶攻小物控必收清單。

2024-05-10 文字：編輯 李維唐 圖片：必勝客 人氣：362
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

怎麼可以這麼可愛！必勝客為了搶攻小物控必買清單，全新治癒人心周邊小物「必勝起司造型觸控小夜燈」，把可口的起司化身為療癒的小夜燈，要讓粉絲們可以在黑夜裡、安心起床不怕黑。只要隨手拍拍，柔和的黃光立即點亮，是不能錯過的療癒周邊小物。
必勝起司造型觸控小夜燈

必勝客「必勝起司造型觸控小夜燈」外觀造型就像是一塊溫暖的起司，會忍不住就想捏一捏，不管放在什麼地方都超Q、超可愛，一定是會讓人喜歡的療癒小物。同時「必勝起司造型觸控小夜燈」使用柔軟的矽膠材質，舒適的觸感讓你感受到無比的溫暖和安心，只要輕輕一拍或一捏，立即點亮整個房間，瞬間感受到溫馨的氛圍。
必勝起司造型觸控小夜燈

同時，「必勝起司造型觸控小夜燈」採用USB充電方式，充飽電後隨意擺放超方便。此外，還能一鍵設定30或60分鐘的定時關燈功能，在安心入眠的同時也能節省電源。即日起全台限量開賣，只要在必勝客任一消費加價399元，就能把溫馨滿點的拍拍燈帶回家。

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必勝起司造型觸控小夜燈
 

必勝起司造型觸控小夜燈

開賣日期：即日起
加價限定：於必勝客任一消費加價399元(原價500元)
必勝客官方網站：http://www.pizzahut.com.tw/

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