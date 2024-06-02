1987年來自東京的長島夫婦在台中創立「築地日本料理店」，至今已經營40年。店面低調，加上年歲已高又是異鄉人的長島夫婦自然不懂得網路行銷，因此即便是長年生活在台中的朋友，也不見得每個人都知道這間老字號日本料理店的存在。







「築地日本料理店」位在台中模範市場周邊，提供豐富且道地的日本料理，如：生魚片、手捲、炸牡蠣、咖哩飯、蓋飯、烏龍麵及蕎麥涼麵等應有盡有；長島夫婦兩人的分工為「男主內，女主外」，中文較好的長島太太包辦外場一切事宜，長島先生則負責餐點，他的好手藝不僅讓許多長居台中的日本人排解鄉愁，也累積了不少台灣老饕熟客。



為什麼夫婦倆會移居台中？老闆娘表示，當年希望將女兒培養成一名國際人，因而不顧娘家反對，一家三口帶著行李和勇氣便跨海來台；由於60年前在東京的大學醫院受到來自員林的蔡明宗醫生照顧，決定選擇台灣作為第二故鄉，縱使蔡醫生已離世多年，夫婦倆至今依然每日會在他的遺像前焚一柱香、感念往日恩情。



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「築地日本料理店」供應的日式美食相當豐富，鰻魚飯、烤雞肉蓋飯、炸蝦蓋飯和烏龍麵等評價都很高，尤其招牌相撲鍋更是必點！鍋中包含魚肉、螃蟹、蝦子、豆腐以及蔬菜等食材，湯頭濃郁，海鮮與蔬菜的鮮甜味交織，暖心又暖胃。而且份量彈性，獨自前來用餐，也能享受一人份的相撲鍋。 長島夫婦經營「築地日本料理店」四十年如一日，堅持親力親為、將道地的東京風味分享給喜愛日本料理的台灣朋友，不論想吃哪一種日式美食都能在此得到滿足。



築地日本料理推薦

相撲鍋、烤雞肉蓋飯、鰻魚飯



築地日本料理

地址： 台中市西區大和路61號

電話：04-2301-2463