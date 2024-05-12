日本超商近期這款零食最搶手！日本超商必買零食「湖池屋鹹派餅乾」7-11、Lawson皆有販售，一次兩種口味都各有愛好者推薦；無論是蛤蜊濃湯，還是瑪格麗特披薩口味，小小一個輕鬆入口，就能感受到超濃郁的迷人氣息，如果近期到日本超商有看到他們的蹤跡，可別忘了趕緊帶回家享用一波。
不只有洋芋片，最近日本超商又多了必買零食！日本湖池屋即日起推出「鹹派餅乾」全新品項，商品一亮相就引起日本網友的關注；打開紙盒裡頭有兩小包裝、共6個鹹派，單盒售價為168円，相當於台幣35元，平易近人的價錢，讓人恨不得將架上一次掃貨帶走。
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而這款鹹派的設計，剛好就是一口一個的大小。一口吃下不僅可以感受到一層一層酥脆的口感，裡頭濃郁的餡料，無論是香濃的披薩，在口味蔓延的蛤蜊濃湯，都讓人意猶未盡、刷嘴到停不下來。而此款商品在7-11、Lawson皆有販售，不過因為相當熱賣的關係，並不是每間超商都能找到，所以如果有機會看到的話，不妨就趕緊買來嘗鮮。
日本湖池屋鹹派餅乾
售價：單盒168元（含稅181元）
口味：瑪格麗特披薩、蛤蜊濃湯