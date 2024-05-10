米奇鐵粉一定要知道，全新迪士尼主題快閃POPUP就在台北遠東百貨信義A13一樓，由ARTOX GROUP攜手藝術門畫廊獨家代理英國塗鴉藝術家Mr Doodle(塗鴉先生)推出「Disney Art Collection by Mr Doodle」系列限量雕塑及藝術周邊，不只有限量的米奇雕塑、還有首次公開的全新米妮形象限量雕塑，粉絲一定不能錯過。







這一次活動帶來Mr Doodle(塗鴉先生)以迪士尼經典形象為靈感創作的全新米奇形象、高達120cm的Mr Doodle(塗鴉先生)米奇和「Snow Angel Mickey」雕塑。 米奇全身均覆滿藝術家的塗鴉紋飾，Mr Doodle(塗鴉先生)將自己手握麥克筆的標誌性造型投射在米奇形象上。同時，Mr Doodle(塗鴉先生)的塗鴉藝術與獨一無二的米奇造型「Snow Angel Mickey」在此交相輝映。





此外，還有全新米妮形象限量雕塑全球首發，這款40公分高的米妮雕塑除了表面帶有Mr Doodle(塗鴉先生)獨特塗鴉紋飾，還傾注了藝術家對妻子的愛，將與妻子的日常生活點滴與作品融為一體，使得米妮雕塑呈現出不同以往的甜美與可愛，和同系列40公分米奇雕塑一樣全球限量200版。





這一次迪士尼主題快閃店除了全球首發的米妮雕塑外，也有不少初次亮相的藝術周邊，包含了有Mr Doodle香薰燈、單肩包及鑰匙扣，將藝術與生活的創意結合，展現出塗鴉藝術在生活中延伸的無限可能。同時，POPUP特別用餅乾呈現出Mr Doodle(塗鴉先生)視覺牆，餅乾造型靈感源自藝術家的創作，而藝術家總在作品中「向世界傳播愛與歡樂」，我們希望通過本次活動延續藝術家的精神，為大家獻上這件關於愛、關於相聚甚歡的藝術好禮。





迪士尼主題快閃POPUP

活動期間：2024/04/04 - 2024/05/31

地點：遠東百貨 信義A13 (110台北市信義區松仁路58號1樓)

營業時間：平日11:00-21:30 / 例假日 11:00-22:00



推薦閱讀：必勝客很懂！超軟Ｑ手感「必勝起司造型觸控小夜燈」獨家限量加價購，搶攻小物控必收清單。







