多一個理由買樂高！誰說樂高一定是玩具、也可以是很適合房間的擺飾，當然也可以是家裡任何地方的小家具。台灣樂高希望透過「樂高®風」的嶄新居家風格概念，讓更多人發現「樂高」的不一樣，可以把樂高融入在生活、變成專屬自己的居家擺設。
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台灣樂高將於5月11日至5月31日，在台北信義威秀中庭廣場打造全台唯一「家點樂高®風」居家展間，現場共策畫三間不同主題的「樂高®風」展間，帶領每一位朋友深入「樂高®風」的獨特居家氛圍中，體驗將樂高為融入居家的魅力所在。
而這三個「樂高®風」主題展間，分別代表不同的居家情境風格，更邀請樂高®專業認證大師黃彥智設計三樣作品—大象沙發「動物大遷徙」、電動升降桌「漫遊星際」、吊燈「空中花園」，三樣創作對應展間主題，完美融入居家擺飾之中，在生活中增添「樂高®風」帶給生活的無限想像。
同時，為了讓每一位朋友可以認識全新的居家風格概念「樂高®風」，台灣樂高更首度與知名居家品牌IKEA宜家家居攜手合作，為喜愛居家佈置的大眾推出期間限定優惠，活動期間指定店舖消費即可獲得限定贈禮，邀請大眾運用IKEA家居用品與樂高盒組激盪多元佈置靈感，將居家空間完美融入「樂高®風」。
並且，在「家點樂高®風」居家展間快閃活動期間，除了提供全店線上下單，不限金額免運寄送到家服務外，台灣樂高更推出出多項滿額限定消費活動，其中最值得收藏的是樂高®專業認證大師黃彥智X必買站的限定「樂高®沙發造型手機支架」贈禮，從樂高小物著手為家中添加小巧思。
樂高「家點樂高®風」居家展間快閃活動
活動地點 : 台北信義威秀中庭廣場 (台北市信義區松壽路18號)
活動時間 : 2024/5/11(六)-2024/5/31(五) 平日13:30-21:00/周末12:30-21:00
限定贈禮 : 於「家點樂高®風」居家展間消費任意盒組滿$3,600，即可獲得乙個。(共三色，不挑款，數量有限，送完為止)
樂高「樂高®風」優惠活動資訊
活動時間：5/11(六) - 5/31(五)
加價購活動：於全台指定通路或「家點樂高®風」居家展間消費任意盒組，並加價$299即可以超值加購價換購指定樂高®盒組乙個。(共四款，數量有限，售完為止)
(加購價盒組品項: 40460玫瑰、40524 向日葵、40725樂高®櫻花、40646樂高®水仙)