全家必收聯名小物再加1！「全家」看好戶外露營商機，特別與Youtuber二伯的自創品牌「hahababy」合作，於5/15推出「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購，一共推出8款露營、居家必備的實用質感好物，二伯自己都忍不住要搶先一波。
hahababy夏日趣遊DAY系列商品首推「露營手推車」，除了擁有大容量可以放進各式露營小物外，手推車底部具有拉環設計與伸縮拉桿，讓收納更加便利，推車內更以hahababy經典的紅黃藍點點進行設計，整體實用又可愛，帶它出遊絕對吸睛。此外，露營也不能少了可以保存冷飲及鮮食的「保冷箱」，米白色外殼搭配hahababy的經典圖案，療癒兼具功能性。
另外，餐具類永遠不嫌多，此次也推出露營、居家都可以使用到的「八吋圓盤」及「玻璃杯二入組」，其中「八吋圓盤」分別有文字款跟點點款。而「玻璃杯二入組」也有文字點點款及花朵點點款兩種，一次擁有讓吃飯、喝水都變得更開心。同時，還有可愛的擁抱點點「絨毛飲料提袋」，分別有紅色款及藍色款，除了可以當吊飾，打開後則可變成飲料提袋，掛在包包上吸睛又實用。
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全家 hahababy夏日趣遊DAY 集點加價購 活動說明
活動時間：113/05/15-10:00~113/06/11
訂購方式：點選「全家會員APP」→兌點趣→兌點商城→點選「hahababy」
全家 hahababy夏日趣遊DAY 必買推薦
絨毛飲料提袋 400點+199元
玻璃杯二入組 400點+219元
八吋圓盤 400點+299元
保冷箱 400點+1299元
露營手推車 400點+1799元