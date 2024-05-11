是誰！是那位帥哥、美女還沒有吃到WcDonald’s「幻の麥當勞」，momo購物看見商機、穩住電商龍頭，即日起至5/31推出「wowo星球 x WcDonald’s」限量套餐票券，momo粉絲獨享62折起寵粉價，6月4日前至麥當勞兌換，還可獲得WcDonald’s「幻の麥當勞」限定包裝(數量有限換完為止)。



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momo購物表示，為了歡慶「wowo星球」首間WcDonald’s「幻の麥當勞」期間限定店開幕，momo購物網推出「wowo星球 x WcDonald’s」三大限定套餐，集結麥當勞麥克鷄塊(原味)、勁辣鷄翅、蘋果派、薯條等超人氣餐點，限時獨享62折起優惠。同時，6月4日前至麥當勞兌換餐點，還可獲得由動漫插畫師Acky Bright操刀打造「收藏品」等級的限定款包裝(數量有限換完為止)，以風格大膽強烈的黑白線條及細膩筆觸，營造視覺與味覺的雙重饗宴。









momo一人獨享「wowo星球 x WcDonald’s 超值套餐」

內容：麥當勞經典10塊麥克鷄塊(原味)、薯條(大)以及中杯可樂

momo購物網：獨享價149元



momo多人分享「wowo星球 x WcDonald’s 雙人分享餐」

內容：20塊麥克鷄塊(原味)實現鷄塊自由，還有蘋果派、薯條(大)及可樂(中)各兩份

momo購物網：獨享價333元。



momo想大口大口吃肉「wowo星球 x WcDonald’s 5月限定套餐」

內容：20塊麥克鷄塊(原味)與6塊勁辣鷄翅超

momo購物網：獨享價208元。